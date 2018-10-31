Оля Полякова полностью обнажилась на фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками откровенной фотографией.

Исполнительница Оля Полякова, которая недавно собрала киевский Дворец спорта со своим шоу “Королева ночи“, отправилась отдыхать на Мальдивы вместе с семьей.

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На своей странице в соцсети Instagram Оля показала, как проводит отпуск. Артистка опубликовала очень откровенный кадр, на котором запечатлена абсолютно обнаженной. Ранее в Instastories певица призналась, что ходит по всей территории голой, потому что здесь ее никто не видит.

#трусыдлятрусов доброе утро!)

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