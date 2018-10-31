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Оля Полякова полностью обнажилась на фото

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками откровенной фотографией.
Оля Полякова полностью обнажилась на фото
Оля Полякова полностью обнажилась на фото
Антон Кулаковский

Исполнительница Оля Полякова, которая недавно собрала киевский Дворец спорта со своим шоу “Королева ночи“, отправилась отдыхать на Мальдивы вместе с семьей.

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На своей странице в соцсети Instagram Оля показала, как проводит отпуск. Артистка опубликовала очень откровенный кадр, на котором запечатлена абсолютно обнаженной. Ранее в Instastories певица призналась, что ходит по всей территории голой, потому что здесь ее никто не видит.

#трусыдлятрусов доброе утро!)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#трусыдлятрусов доброе утро!)

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, голливудская актриса Сальма Хайек кардинально сменила имидж. Как она сейчас выглядит, смотри здесь.

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Теги: Оля Полякова, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Котофунтик    31.10.2018, 12:33
Оценка:  +1
Котофунтик
Красивая.
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