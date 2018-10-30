Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы: фотофакт

Фронтмен группы Rammstein и украинская певица Светлана Лобода провели вечер вместе: фотофакт.

Исполнительницу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы, где ей делали операцию на почках.

Забирать ее пришел лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считают отцом второй дочери Лободы. Фотографии с выписки артистки опубликовало издание Super.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что едва узнав о госпитализации Светланы, Линдеманн принял решение вылететь в Москву. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет эконом-класса (бизнес-класса в наличии не оказалось), отправился в Москву.

30 октября, когда Светлану выписывали из больницы, Тиллю наконец-то удалось попасть к ней.

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Из Боткинской пара отправилась в ресторан, чтобы в тихой и спокойной обстановке отметить выписку ужином. Вскоре к любимой маме приехала старшая дочка Светланы — Ева. Младшая — полугодовалая Тильда осталась под присмотром няни.

Как передает Super, практически весь вечер старшая дочь Светланы провела на коленях у Линдеманна, а уехали из ресторана Тилль и Светлана держась за руки.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн Super

Отметим, что слухи о романе Лободы и Линдеманна ходят еще с того момента, как артистка объявила о своей беременности. Сама артистка не признается, кто является ее возлюбленным, хотя и публикует провокационные фотографии с неизвестным мужчиной.

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