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Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы: фотофакт

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Фронтмен группы Rammstein и украинская певица Светлана Лобода провели вечер вместе: фотофакт.
Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы: фотофакт
Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы: фотофакт
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительницу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы, где ей делали операцию на почках.

Забирать ее пришел лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считают отцом второй дочери Лободы. Фотографии с выписки артистки опубликовало издание Super.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что едва узнав о госпитализации Светланы, Линдеманн принял решение вылететь в Москву. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе и, купив обычный билет эконом-класса (бизнес-класса в наличии не оказалось), отправился в Москву.

30 октября, когда Светлану выписывали из больницы, Тиллю наконец-то удалось попасть к ней.

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Из Боткинской пара отправилась в ресторан, чтобы в тихой и спокойной обстановке отметить выписку ужином. Вскоре к любимой маме приехала старшая дочка Светланы — Ева. Младшая — полугодовалая Тильда осталась под присмотром няни.

Как передает Super, практически весь вечер старшая дочь Светланы провела на коленях у Линдеманна, а уехали из ресторана Тилль и Светлана держась за руки.

 

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
Super

 

Отметим, что слухи о романе Лободы и Линдеманна ходят еще с того момента, как артистка объявила о своей беременности. Сама артистка не признается, кто является ее возлюбленным, хотя и публикует провокационные фотографии с неизвестным мужчиной.

Напомним, в Киеве умер художник-мультипликатор Давид Черкасский. Подробности читай здесь.

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Теги: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн, новости, фото, шоу-биз
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