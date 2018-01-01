Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Киеве умер автор легендарных мультфильмов

Комментариев: 0
Умер известный мультипликатор Давид Черкасский: что произошло.
Умер Давид Черкасский
Умер Давид Черкасский
Фокус

В Киеве скончался известный художник-мультипликатор, сценарист и режиссер, заслуженный деятель искусств Украины и народный артист Украины Давид Черкасский.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его друг Александр Меламуд.

Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь.

Читай также: Умер автор хитов Элвиса Пресли и Тины Тернер

Давид Черкасский родился в 1932 году в Черкасской области. Учился в Киеве. Он снял 14 анимационных лент, среди которых легенарные “Приключения капитана Врунгеля“, “Доктор Айболит“ и “Остров сокровищ“.

Напомним, в авиакатастрофе погибла самая красивая женщина Таиланда Нусара Сукнамай. Подробности читай здесь. 

Поделись:
Теги: Давид Черкасский, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь