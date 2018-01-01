В Киеве умер автор легендарных мультфильмов

Умер известный мультипликатор Давид Черкасский: что произошло.

В Киеве скончался известный художник-мультипликатор, сценарист и режиссер, заслуженный деятель искусств Украины и народный артист Украины Давид Черкасский.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его друг Александр Меламуд.

Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь.

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Давид Черкасский родился в 1932 году в Черкасской области. Учился в Киеве. Он снял 14 анимационных лент, среди которых легенарные “Приключения капитана Врунгеля“, “Доктор Айболит“ и “Остров сокровищ“.

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