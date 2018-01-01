EROMIN презентовал песню "Танцевать"

Молодой украинский певец EROMIN назвал новую песню "Танцевать" своим гимном: где можно послушать трек.

Молодой украинский певец EROMIN презентовал новую песню "Танцевать". Исполнитель выступил автором музыки и слов композиции и называет её своим гимном:

"Танцевать" – это не просто для меня песня. Это гимн! Каждого из нас, порой, накрывает хандра, серые будни затягивают, особенно, в осенний период. Кто-то спасается допингом в виде алкоголя, сигарет или других веществ, мой же допинг – танцы. Я иду танцевать под любимые треки, и всё налаживается! Долой уныние, долой депрессию – танцуй! Музыкальное наслаждение – лучшее лекарство. Эта песня была написана для каждого, кто в сложные моменты, или просто после тяжелого дня, спасается танцем!

Отметим, что это первый сингл артиста после релиза альбома "Сторіз…".

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EROMIN не перестает удивлять поклонников своей многогранностью. Напомним, что недавно певец предстал в новом амплуа актёра в 5 сезоне сериалити "Киев днем и ночью" на Новом канале. И уже скоро попробует себя в роли радиоведущего в "Люкс ФМ Радио Школе".

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