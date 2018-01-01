Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лидер группы Epolets презентовал сольный сингл

Комментариев: 0
Фронтмен украинской группы Epolets Паша Вареница запускает сольный проект Мауглі.
Лидер группы Epolets презентовал сольный сингл
Лидер группы Epolets презентовал сольный сингл
пресс-служба

Мауглі – сольный проект Паши Вареницы, фронтмена успешной украинской рок-группы Epolets.

С новостью о запуске нового проекта Мауглі презентует пилотный сингл со звучным названием “ТицТицТиц“. Лирический герой песен Мауглі - король вечеринок. Безрассудный, но обаятельный прожигатель жизни. Он поет оду ночи, сексу, алкоголю и танцам:

Я люблю крайности! Душераздирающая музыка, глубокие тексты. Это мое. Вместе с тем, я обожаю простые танцевальные ритмы. В этом проекте я один и полагаюсь исключительно на свои инстинкты. Мне самому интересно, куда они меня заведут? Что будет, если никто кроме меня самого, не будет сглаживать мои острые углы?

Читай также: Группа Epolets сняла клип о властной девушке

На смену маскулинной мощи хедлайнера рок-фестивалей в образе Мауглi к нему приходит игривый инди-дэнс, наивная электроника, романтический флер нью-вейва и зажигательный электроклэш:

Во мне зреют десятки идей. Мне комфортно, когда я одновременно реализую несколько историй; учусь в процессе чему-то новому, меняюсь. Этот проект – одна из версий меня. Та, что вы ранее никогда не слышали. Та, о которой, многие даже не догадывались.

Уже 9 ноября выйдет одноименный дебютный ЕР Мауглі. Релиз доступен для предзаказа.

Напомним, украинский певец MONATIK начал сотрудничество со всемирно известным брендом. Подробности читай здесь.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь