Лидер группы Epolets презентовал сольный сингл

Фронтмен украинской группы Epolets Паша Вареница запускает сольный проект Мауглі.

Мауглі – сольный проект Паши Вареницы, фронтмена успешной украинской рок-группы Epolets.

С новостью о запуске нового проекта Мауглі презентует пилотный сингл со звучным названием “ТицТицТиц“. Лирический герой песен Мауглі - король вечеринок. Безрассудный, но обаятельный прожигатель жизни. Он поет оду ночи, сексу, алкоголю и танцам:

Я люблю крайности! Душераздирающая музыка, глубокие тексты. Это мое. Вместе с тем, я обожаю простые танцевальные ритмы. В этом проекте я один и полагаюсь исключительно на свои инстинкты. Мне самому интересно, куда они меня заведут? Что будет, если никто кроме меня самого, не будет сглаживать мои острые углы?

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На смену маскулинной мощи хедлайнера рок-фестивалей в образе Мауглi к нему приходит игривый инди-дэнс, наивная электроника, романтический флер нью-вейва и зажигательный электроклэш:

Во мне зреют десятки идей. Мне комфортно, когда я одновременно реализую несколько историй; учусь в процессе чему-то новому, меняюсь. Этот проект – одна из версий меня. Та, что вы ранее никогда не слышали. Та, о которой, многие даже не догадывались.

Уже 9 ноября выйдет одноименный дебютный ЕР Мауглі. Релиз доступен для предзаказа.

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