Реалити "4 весілля" "переехало" на новый канал: узнай, где теперь можно будет смотреть любимое шоу.

"1+1" больше не будет показывать шоу "4 весілля" пресс-служба канала ТЕТ

Проект “4 весілля” теперь будет выходить на телеканале ТЕТ. Уже 19 ноября главный свадебный проект страны полностью переезжает с "1+1".

Проморолик нового сезона наглядно продемонстрировал переезд реалити-шоу. Так, пока 4 невесты наслаждались декорациями и праздничной атмосферой — невозмутимые курьеры принялись за работу. Парни быстро упаковали торт, отобрали свадебные букеты, разобрали арку и даже дорожку из-под ног утащили. Недоумение невест быстро сменилось на одобрение, как только девушки поняли, что их тоже увозят в новый дом.

Премьера нового сезона состоится 19 ноября в 19:00. Телеканал также освежил формант реалити. Теперь зрители смогут поприсутствовать на празднике каждой участницы от начала до конца.

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Один выпуск - одна свадьба. С понедельника по четверг участницы ходят на торжества к соперницам, а пятницу ТЕТ приберег для бурных обсуждений.

В последний день девушки соберутся, чтобы как следует посплетничать о платьях, угощениях, гостях и даже женихах.

Неизменными остаются только правила игры. Невесты выставят баллы соперницам по следующим критериям: лучшее место проведения, свадебное платье, первый танец, кейтеринг и общее впечатление. Победит девушка с наибольшим количеством баллов, а главным козырем остается хитрость участниц.

Желание отправиться в свадебное путешествие заставляет плести интриги, лицемерничать и разрабатывать тактики ведения боя.

Напомним, ранее мы писали, что ждет зрителей в новом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф-8".