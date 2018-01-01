Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"1+1" больше не будет показывать шоу "4 весілля"

Комментариев: 0
Реалити "4 весілля" "переехало" на новый канал: узнай, где теперь можно будет смотреть любимое шоу.
"1+1" больше не будет показывать шоу "4 весілля"
"1+1" больше не будет показывать шоу "4 весілля"
пресс-служба канала ТЕТ

Проект “4 весілля” теперь будет выходить на телеканале ТЕТ. Уже 19 ноября главный свадебный проект страны полностью переезжает с "1+1".

Проморолик нового сезона наглядно продемонстрировал переезд реалити-шоу. Так, пока 4 невесты наслаждались декорациями и праздничной атмосферой — невозмутимые курьеры принялись за работу. Парни быстро упаковали торт, отобрали свадебные букеты, разобрали арку и даже дорожку из-под ног утащили. Недоумение невест быстро сменилось на одобрение, как только девушки поняли, что их тоже увозят в новый дом.

Премьера нового сезона состоится 19 ноября в 19:00. Телеканал также освежил формант реалити. Теперь зрители смогут поприсутствовать на празднике каждой участницы от начала до конца.

Читай также: Вова Борисенко женился: появились первые свадебные фото

Один выпуск - одна свадьба. С понедельника по четверг участницы ходят на торжества к соперницам, а пятницу ТЕТ приберег для бурных обсуждений.

В последний день девушки соберутся, чтобы как следует посплетничать о платьях, угощениях, гостях и даже женихах.  

Неизменными остаются только правила игры. Невесты выставят баллы соперницам по следующим критериям: лучшее место проведения, свадебное платье, первый танец, кейтеринг и общее впечатление. Победит девушка с наибольшим количеством баллов, а главным козырем остается хитрость участниц.

Желание отправиться в свадебное путешествие заставляет плести интриги, лицемерничать и разрабатывать тактики ведения боя.

Напомним, ранее мы писали, что ждет зрителей в новом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф-8".

Поделись:
Теги: 4 весілля, новости, фото, видео, шоу-биз, ТЕТ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь