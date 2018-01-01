MONATIK начал сотрудничество со всемирно известным брендом

Украинский певец MONATIK готовит уникальный проект с новогодней атмосферой.

Исполнитель MONATIK, который в июне 2019 года собирает НСК “Олимпийский“ с уникальным шоу, стал бренд-амбассадором Coca-Cola.

Представители певца так прокомментировали его сотрудничество с брендом:

Мы представляем вам звездный тандем предстоящего года: MONATIK & Coca-Cola с уникальным проектом, который окунет вас в атмосферу новогоднего волшебства. Вас ждет настоящая технологическая магия. То, что заденсит ноги и действительно удивит.

Читай также: “Зашивает душу“: MONATIK презентовал долгожданную песню

Так, MONATIK записал всем известную новогоднюю песню “Свято наближається“, в собственном стиле.

Напомним, украинская актриса Наталка Денисенко впервые показала сына. Как выглядит малыш, смотри здесь.