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MONATIK начал сотрудничество со всемирно известным брендом

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Украинский певец MONATIK готовит уникальный проект с новогодней атмосферой.
MONATIK начал сотрудничество со всемирно известным брендом
MONATIK начал сотрудничество со всемирно известным брендом
пресс-служба

Исполнитель MONATIK, который в июне 2019 года собирает НСК “Олимпийский“ с уникальным шоу, стал бренд-амбассадором Coca-Cola.

Представители певца так прокомментировали его сотрудничество с брендом:

Мы представляем вам звездный тандем предстоящего года: MONATIK & Coca-Cola с уникальным проектом, который окунет вас в атмосферу новогоднего волшебства. Вас ждет настоящая технологическая магия. То, что заденсит ноги и действительно удивит. 

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Так, MONATIK записал всем известную новогоднюю песню “Свято наближається“, в собственном стиле.

 

 

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Теги: MONATIK, Coca-Cola, новости, фото, шоу-биз
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