Участницы "Модель XL" снимутся в фотосессии в стиле "ню"

Что ждет зрителей шоу "Модель XL" во вторник, 30 октября.

30 октября в 21:45 в новом выпуске революционного проекта “Модель XL“ шесть участниц должны будут пройти четыре испытания для того, чтобы попасть в финал и получить главный приз - фотосессию в Париже и обложку глянцевого журнала Elle.

Победительница также станет лицом новой коллекции весна-лето 2019 A.Tan plus. После каждого соревнования одна из девушек будет вынуждена покинуть проект по решению судей и приглашенных экспертов.

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Во время первого испытания участницам нужно будет забыть обо всех своих комплексах и принять участие в фотосессии “ню“, чтобы получить главный приз конкурса - стать лицом линейки духов украинской певицы Наталки Карпы. Звезда вместе с Андре Таном будет оценивать результат работы девушек и определит победительницу, которая получит контракт с брендом ароматов певицы Natalka by Karpa.

"Модель XL" пресс-служба канала 1+1

Еще одним соревнованием полуфинала станет “дефиле нон-стоп“, во время которого пышным красавицам придется за ограниченное время продемонстрировать на движущемся эскалаторе, пятьдесят модных образов от популярных дизайнеров. Условия конкурса судья проекта Татьяна Мацкевич максимально приблизила к реальным показам, чтобы девушки смогли почувствовать себя профессиональными моделями. За ограниченное время не все девушки будут успевать полностью переодеваться, демонстрируя все новые модные образы, что не на шутку разозлит популярную модель.

Во время следующего испытания пышным красавицам придется сняться в фотосессии с различными опасными животными: ядовитой жабой, хамелеоном, змеями и пауком-птицеедом. Каждой из участниц нужно будет преодолеть свои страхи, чтобы справиться с задачей под наблюдением строгого судьи проекта Богдана Юсипчука. Актер, увидев растерянность одной из участниц, решит помочь ей, несмотря на собственные фобии. Но поможет ли девушке поддержка судьи и справиться ли она с этой задачей, зрители узнают в новом выпуске проекта.

Заключительным конкурсом недели станет испытание, демонстрирующее грацию и пластику девушек, которые необходимы каждой модели с пышными формами. Конкурсанткам придется станцевать танго, танец любви, вместе с победителем прошлого сезона “Танців з зірками“ Игорем Кузьменко. Во время тренировок некоторые девушки забудут о задачах от судей и будут соревноваться за внимание танцовщика, что скажется на финальном результате.

Также на девушек ожидает приятный сюрприз от Татьяны Мацкевич, Андре Тана и Богдана Юсипчука. В зале во время выступления будут сидеть их самые дорогие люди - родные и друзья, которые приехали поддержать пышных красавиц перед финальной неделей проекта.

"Модель XL" пресс-служба канала 1+1

Кому из девушек удастся преодолеть все четыре шага до финала, не промахнувшись ни разу, и пройти в финал проекта “Модель XL“, чтобы побороться за билет в модельную карьеру, зрители узнают во вторник, 30 октября, в 21:45 на телеканале “1+1“.

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