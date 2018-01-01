Съемки клипа проходили в столице Азербайджана, городе Баку.

Певица Божена Дар и группа AVIATOR — Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк — представляют клип на трек “Наречена”, нежную историю счастливой любви и трепетных чувств. Авторами песни стали сонграйтер Алена Попова и один из солистов AVIATOR Андрей Сторож.

“Наречена” — это искренность в чистом виде! — говорит Андрей. — На тему свадеб существует достаточно треков, однако наш дуэт, уверены, выделяется из них. Мы благодарны Алене за точный текст, который не оставляет равнодушным, и, безусловно, Божене за открытость к творческим экспериментам и безграничной женственности, которая подчеркивается этой песней!

Что для меня “Наречена”? Как для исполнительницы женской партии в этой песне, в первую очередь, — это мои собственные ощущения, когда я сама была невестой! — комментирует Божена Дар. — Это было очень волнительно! Похожие волнения я переживала во время записи трека. Считаю, что эта песня найдет отклик в самом сердце каждой девушки, которая готовится ко дню своей свадьбы, прихорашивается перед зеркалом, надевает белое платье. “Наречена” полна удивительно теплых эмоций! И я пыталась спеть так, чтобы их смогли прожить те, кому только предстоит стать невестами!

Премьера: Божена Дар и AVIATOR представляют клип на трек “Наречена” пресс-служба

Съемки клипа проходили в столице Азербайджана, городе Баку. Одной из основных локаций стал Культурный центр Гейдара Алиева, открытый в 2012 году президентом страны Ильхамом Алиевым при содействии его жены Мехрибан. В свое время процесс строительства этого комплекса вошел в один из фильмов канала “Discovery”, посвященных самым смелым инженерным проектам современности и архитектурным шедеврам мира!

Когда заходишь в Центр Алиева, чувствуешь, насколько все пронизано любовью к своему президенту, который был тесно связан с историей города Баку! — делится Божена Дар. — Для нас является честью то, что именно мы стали первыми украинскими артистами, которым было разрешено проводить съемку в этом необычном месте! Вообще сюда не допускают с камерами абсолютно никого, пока он не получит разрешение на это от жены президента Мехрибан Алиевой. Благодаря Ассоциации международного туризма Азербайджана и его главе Нахиду Багирову это стало возможным, за что мы благодарны от всего сердца!

Да, Центр Алиева — невероятно символическая локация! — добавляет солист AVIATOR Дмитрий Тодорюк. — В нем практически нет прямых линий, что олицетворяет бесконечность и связь прошлого и будущего. Баку встретил очень тепло и радушно! Для нас почетно показать его в нашей видеоработе и отечественному, и мировому зрителю! Мы не можем не выделить и не поблагодарить нашу съемочную группу во главе с режиссером Радиславом Лукиным! И за профессионализм, и за слаженность во всех действиях, и за классную атмосферу на площадке!

Премьера: Божена Дар и AVIATOR представляют клип на трек “Наречена” пресс-служба

Почему именно вариант дуэта? В ответ на этот вопрос исполнители улыбаются и говорят: все ради молодых семей!

Все же всегда лучше, когда невеста не поет сама о себе! На свадьбе эта песня будет звучать просто идеально в дуэте. Энергетика молодоженов должна быть общей! — отмечает Божена Дар.

Мужская половина дуэта отмечает: невеста — это та, что предназначена тебе судьбой! Поэтому нашу новую песню мы посвящаем всем влюбленным парам! Если вам суждено быть вместе, если между вами — настоящие чувства, взаимоуважение и доверие, то и ваша совместная жизнь будет долгой и счастливой, — говорит Дмитрий Тодорюк. — Уверен, что наша песня станет музыкальным спутником не одной семьи! И мы объявляем конкурс на самые душевные свадебные видео, победители которого попадут в специальную версию клипа! Присылайте их на e-mail narechena@live.com!

Клип на песню “Наречена” уже доступен для просмотра на страницах исполнителей в YouTube.

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