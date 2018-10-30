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"МастерШеф-8": в сегодняшнем выпуске - любимый конкурс телезрителей

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С этим заданием обычно трудно справиться, так как в команде будет тайный вредитель.
МастерШеф: участники ищут «кротов» в своих командах
МастерШеф: участники ищут «кротов» в своих командах
пресс-служба канала СТБ

Шоу "МастерШеф" на канале СТБ большое внимание уделяет азам кулинарии и классическим рецептам. Участники учат базу и до начала съемок, и во время проекта.

Как говорит судья проекта Дмитрий Горовенко, знания классики дают повару невероятные возможности. Ведь если ты знаешь, как должно быть, то можешь и экспериментировать, и…  правильно испортить блюдо. Эти умения очень пригодятся участникам, ведь в сегодняшнем выпуске «МастерШеф» - любимый конкурс телезрителей: "Крот".

В каждой команде будет тайный вредитель, крот. Его задача – незаметно испортить блюдо. В таком случае, крот останется в белом фартуке, а вся его команда наденет черный. Если же участники сумеют разоблачить вредителя, и сами достойно приготовят блюдо, то черный фартук наденет только крот.

У обеих команд одинаковое задание: приготовить большой классический торт «Три шоколада». Это десерт на шоколадном бисквите с тремя муссами из разных видов шоколада. Кондитерское искусство – это внимательная, тонкая и иногда даже ювелирная работа. Тем более с заданием будет труднее справиться, раз в команде будет  тайный вредитель.

Смогут ли команды приготовить идеальный десерт, и смогут ли кроты выполнить свою миссию, зрители увидят сегодня в 20:00 на канале СТБ. 

Напомним, украинская певица Таисия Повалий чуть не умерла из-за аборта. Подробности ужасающей истории читайте здесь.

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Теги: Мастер Шеф, мастер шеф анонс, новости, СТБ
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