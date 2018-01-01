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В США застрелили известного рэпера

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Неизвестные убили рэп-исполнителя Young Greatness: что об этом известно.
В США убили рэпера Young Greatness
В США убили рэпера Young Greatness
Billboard

В Новом Орлеане (США) застрелили рэпера Теодора Джонса, известного как Young Greatness.

Об этом передает телеканал WWL-TV.

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Музыкант был обнаружен с единичным пулевым ранением у своего дома. Врачи, которые прибыли на место происшествия, констатировали его смерть. Полиция разыскивает двоих подозреваемых.

Друг погибшего рэпер P Town Moe, рассказал, что Джонс не был связан с криминалом. Свою жизнь погибший посвящал лишь музыке и дочери.

Отметим, что сингл Moolah 2015 года Young Greatness занял 85-е место в главном чарте США Billboard Hot 100.

В последнее время мир буквально захлестнула волна убийств рэперов. В июне застрелили рэпера XXXTentacion, а позже убили Джимми Вопо. Менее месяца назад в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play.

Напомним, ранее было названо имя самого популярного пользователя Instagram. Кто им стал, читай здесь.

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Теги: Young Greatness, Теодор Джонс, новости, шоу-биз, видео
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