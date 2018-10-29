Узнай, удалось ли певице Селене Гомес удержать пальму первенства в 2018 году.

Названо имя самого популярного пользователя Instagram Depositphotos.com

Самым популярным пользователем социальной сети Instagram стал футболист Криштиану Роналду.

На него подписаны 144,4 млн человек. Пока что это - рекордное количество подписчиков в соцсети.

Ему удалось обогнать даже американскую певицу Селену Гомес, которая лидировала в этом рейтинге с 2016 года. Сейчас у нее 144,3 млн подписчиков.

Instagram-аккаунт Криштиану Роналду instagram.com/cristiano

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Возможно, интерес к аккаунту Роналду повысился после 20 октября, когда нападающий “Ювентуса“ установил новый рекорд в истории футбола: спортсмен забил 400 голов в пяти наиболее престижных чемпионатах Европы.

Свой 400-й мяч футболист забил на матче с командой Дженоа в рамках чемпионата Италии, открыв счет в игре.

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