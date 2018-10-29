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Названо имя самого популярного пользователя Instagram

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Узнай, удалось ли певице Селене Гомес удержать пальму первенства в 2018 году.
Названо имя самого популярного пользователя Instagram
Названо имя самого популярного пользователя Instagram
Depositphotos.com

Самым популярным пользователем социальной сети Instagram стал футболист Криштиану Роналду.

На него подписаны 144,4 млн человек. Пока что это - рекордное количество подписчиков в соцсети.

Ему удалось обогнать даже американскую певицу Селену Гомес, которая лидировала в этом рейтинге с 2016 года. Сейчас у нее 144,3 млн подписчиков.

 

Instagram-аккаунт Криштиану Роналду
Instagram-аккаунт Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

 

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Возможно, интерес к аккаунту Роналду повысился после 20 октября, когда нападающий “Ювентуса“ установил новый рекорд в истории футбола: спортсмен забил 400 голов в пяти наиболее престижных чемпионатах Европы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Свой 400-й мяч футболист забил на матче с командой Дженоа в рамках чемпионата Италии, открыв счет в игре.

Напомним, украинская певица Анастасия Приходько заявила о решении стать народным депутатом от партии Юлии Тимошенко. Подробности читай здесь.

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Теги: Instagram, Криштиану Роналду, новости, соцсети
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