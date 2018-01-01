Легендарные KISS впервые выступят в Киеве
В Украине впервые выступит легендарная рок-группа KISS.
Концерт состоится на киевском НСК “Олимпийский“ 16 июня 2019 года в рамках прощального мирового тура рокеров под названием End Of The Road. Об этом свидетельствует гастрольный график, опубликованный на официальном сайте группы.
Пока что нет информации о стоимости билетов.
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Судя по всему, это последняя возможность фанатов увидеть вживую выступление группы, участники которой говорят:
Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми.
Сначала KISS проедут с гастролями по США, позже отправятся в Европу. Сейчас в группе два участника из первого состава: вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, с ними играют позднее присоединившиеся к музыкантам основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.
Группа KISS существует с 1973 года, их пик популярности припал на 80-90 годы.
Напомним, в Киеве состоится премьера нового шоу Макса Барских под названием “Семь“. Подробнее читай здесь.
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