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Легендарные KISS впервые выступят в Киеве

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Узнай, когда состоится выступление культовых рокеров KISS в Украине.
Легендарные KISS впервые выступят в Киеве
Легендарные KISS впервые выступят в Киеве
GettyImages

В Украине впервые выступит легендарная рок-группа KISS.

Концерт состоится на киевском НСК “Олимпийский“ 16 июня 2019 года в рамках прощального мирового тура рокеров под названием End Of The Road. Об этом свидетельствует гастрольный график, опубликованный на официальном сайте группы.

 

Гастрольный график группы KISS
Гастрольный график группы KISS
kissonline.com

 

Пока что нет информации о стоимости билетов.

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Судя по всему, это последняя возможность фанатов увидеть вживую выступление группы, участники которой говорят:

Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми.

Сначала KISS проедут с гастролями по США, позже отправятся в Европу. Сейчас в группе два участника из первого состава: вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, с ними играют позднее присоединившиеся к музыкантам основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.

Группа KISS существует с 1973 года, их пик популярности припал на 80-90 годы.

Напомним, в Киеве состоится премьера нового шоу Макса Барских под названием “Семь“. Подробнее читай здесь.

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Теги: KISS, новости, шоу-биз, видео
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