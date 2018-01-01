Легендарные KISS впервые выступят в Киеве

Узнай, когда состоится выступление культовых рокеров KISS в Украине.

В Украине впервые выступит легендарная рок-группа KISS.

Концерт состоится на киевском НСК “Олимпийский“ 16 июня 2019 года в рамках прощального мирового тура рокеров под названием End Of The Road. Об этом свидетельствует гастрольный график, опубликованный на официальном сайте группы.

Гастрольный график группы KISS kissonline.com

Пока что нет информации о стоимости билетов.

Читай также: Waves: Cepasa презентовал клип на сингл из нового альбома Dark Beauty

Судя по всему, это последняя возможность фанатов увидеть вживую выступление группы, участники которой говорят:

Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми.

Сначала KISS проедут с гастролями по США, позже отправятся в Европу. Сейчас в группе два участника из первого состава: вокалист и ритм-гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, с ними играют позднее присоединившиеся к музыкантам основной гитарист Томми Тэйер и ударник Эрик Сингер.

Группа KISS существует с 1973 года, их пик популярности припал на 80-90 годы.

Напомним, в Киеве состоится премьера нового шоу Макса Барских под названием “Семь“. Подробнее читай здесь.