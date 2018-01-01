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Помирились: Леся Никитюк станцевала с Владом Ямой

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В десятом выпуске шоу "Танці з зірками 2018" участники станцевали с судьями: смотри яркое видео.
Леся Никитюк станцевала с Владом Ямой
Леся Никитюк станцевала с Владом Ямой
пресс-служба Нового канала

В десятом эфире шоу "Танці з зірками 2018" зрителям устроили сюрприз - впервые в истории украинской версии проекта судьи вышли на паркет вместе с участниками.

Особенно было интересно наблюдать за совместным танцем хореографа Влада Ямы и ведущей Нового канала Леси Никитюк. Еще в третьем выпуске они поскандалили из-за резкого высказывания Ямы по поводу движений ведущей. Леся долго таила обиду на судью шоу, однако, судя по вчерашнему танцу, конфликт удалось исперчать.

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Кроме Никитюк и Ямы в постановке приняли участие Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Они вместе исполнили самбу под песню Jason Derulo "Swalla" в египетском стиле.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул "Танці з зірками 2018" в 10 эфире.

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Теги: Танці з зірками 2018, Леся Никитюк, Влад Яма, новости, шоу-биз, видео
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