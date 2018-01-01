«Я, ты, он, она»: вышел официальный трейлер украинской комедии

Комедию «Я, ты, он, она» сняла студия «Квартал 95» при поддержке Госкино Украины.

Комедия "Я, ты, он, она": смотреть трейлер пресс-служба "Квартала 95"

Студия «Квартал 95» презентовала официальный трейлер новой романтической комедии «Я, ты он, она», снятой при поддержке Госкино Украины.

В кинотеатрах фильм появится накануне Нового года, 27 декабря. Звездная премьера картины с участием главных актеров состоится 17 декабря.

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Лента рассказывает о супругах Ткаченко – Максиме и Яне, которые прожили в браке 10 лет. Нельзя сказать, что это были счастливые 10 лет, но и несчастными их тоже назвать сложно. Это были обычные 10 лет супружеской жизни. Отношения превратились в союз, любовь – в уважение, а страсть – в обязанность.

Так же спокойно и буднично Максим и Яна решили развестись. К тому времени перед обоими уже открылись новые перспективы в личной жизни, каждый из них пытается найти счастье вне брака. Герои их новых романов – Борис и Елена.

Но суд, не услышав весомых причин для развода, дает супругам месяц на примирение.

Вечером Макс и Яна встречаются дома и устраивают первый за 10 лет настоящий скандал. Успокоившись, муж и жена приходят к мысли о том, что если бы они не молчали все эти 10 лет, а высказывались сразу, то возможно все было бы по-другому. В конце концов, Макс и Яна договариваются в отведенной на примирение месяц помочь друг другу сделать то, что они всегда хотели попробовать, но боялись об этом даже подумать: эротические фантазии, стремление к экстриму и просто странные желания.

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Как будет развязан этот любовный многоугольник и рассказывает «Я, ты, он, она», режиссерами которого стали сам Владимир Зеленский и голливудский режиссер Дэвид Додсон.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Зеленский и Настя Короткая. Их любовников сыграли Надя Дорофеева и Евгений Кошевой. Также в фильме снялись Ольга Сумская, Стас Боклан, Оля Полякова, Сергей Бабкин и Юрий Ткач.

Саундтрек к фильму написала группа «Антитела». Кроме того, в фильме прозвучат хиты в исполнении «Время и Стекло», Сергея Бабкина и группы «Без обмежень».

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