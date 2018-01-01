Waves: Cepasa презентовал клип на сингл из нового альбома Dark Beauty

Его музыка точно умеет обратить на себя внимание.

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От альбома к альбому электронный продюсер Павел Ленченко каждый раз словно изобретает себя заново, но при этом удивительным образом умеет оставаться самим собой. Это еще раз подтверждает первый сингл Waves из будущего четвертого альбома, который выйдет 5-го ноября. Уникальное звучание Cepasa родилось на стыке даунтемпо, хауса и техно, но именно вокал, глубокий саунд и чувственные мелодии сделали его музыку узнаваемой с первых секунд. После «нашумевшего» третьего альбома «Noises» и победы в номинации «Новое дыхание» премии YUNA Cepasa довольно долго хранил интригу и наконец-то показал один из одиннадцати треков ожидаемого лонгплея Dark Beauty.

Обложка нового трека Cepasa пресс-служба

Режиссером клипа Waves стала Настя Милевская, уже работавшая над предыдущими видео Cepasa «Always Beautiful» и «Better With You».

Павел Ленченко (Cepasa):

Мне очень нравится наш союз с Настей, каждая наша работа – это всегда много споров и компромиссов, но именно так рождается что-то реально настоящее. Третье видео Waves для нас – это еще одна серия захватывающего сериала. На этот раз Настя придумала совершенно психический клип, наверное, потому, что и сам альбом вышел такой. Мне это видео напоминает наши поездки на KaZантип, когда в одной машине едут совершенно разные и часто очень необычные люди. При других обстоятельствах они бы никогда не пересеклись, но, благодаря общей волне, стали друг другу ближе всех в мире.

Cepasa пресс-служба

Настя Милевская (режиссер):

Для меня это своеобразный нео-нуар с созидательной нотой в финале – но это уже во вторую очередь. В первую – это музыка Cepasa, какой я её ощутила в новом альбоме. На мой взгляд, этот альбом, как и сам клип, экзистенциален, мифологичен, ещё и где-то дерзок. В этом музыкальном видео живут фактурные персонажи, и все они находятся в пути. При этом путь у каждого свой, как и у нас всех. Видео вышло в масштабе жизни – взаимодействия, попутчики, встречи, дороги. И всё под музыку Cepasa.

Кадр из клипа Waves пресс-служба

Напомним также, что 29 ноября состоится премьера нового шоу Макса Барских «Семь». Узнайте где и когда пройдёт мероприятие по ссылке.