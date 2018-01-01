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29 ноября состоится премьера нового шоу Макса Барских «Семь»

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Уникальное событие состоится единожды и посвящено новому лонгплею артиста.
Макс Барских презентует шоу Семь: фото и видео
Макс Барских презентует шоу Семь: фото и видео
пресс-служба

Многотысячная аудитория будет вовлечена в первое эксклюзивное прослушивание альбома, релиз которого состоится спустя два месяца после премьеры на сцене. Как и весь lp«Семь», вобравший в себя черты танцевального сентиментализма, новое шоу Барских посвящено эстетике 80-х.  

Макс Барских
Макс Барских
пресс-служба

Макс Барских рассказывает:

Я собрал пережитые мной истории и обрамил их синти-попом, дип-хаусом и привкусом 80-х, так как, мне кажется, в музыке того времени было много чувств и романтики. Я хочу поделиться своими песнями с первыми слушателями прямо на концерте, хочу ощутить их искреннюю волну восприятия «здесь и сейчас». Мы будем танцевать, петь и чувствовать вместе. Это шоу – настоящий праздник.

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Весь концепт концерта задуман как мультиэкранное танцевальное действие с элементами иммерсивного театра, в котором будет вовлечен и сам зритель.

Афиша шоу Макса Барских
Афиша шоу Макса Барских
пресс-служба

Режиссер шоу Алан Бадоев делится своими идеями:

В этот раз все наши усилия, помимо традиционного сверхсветового и аудиовизуального решения, будут направленны на максимальную близость Макса с его зрителем. Мы хотим, чтобы каждая эмоция артиста была видна каждому человеку, пришедшему на концерт. Поскольку МВЦ вмещает гораздо больше людей, чем Дворец спорта, мы долго решали, как достичь поставленной задачи и в итоге разработали мультикамерную трансляцию во время концерта.

Кроме новых песен со сцены также прозвучат главные хиты артиста в авторском прочтении хореографа-постановщика Руслана Махова.

Напомним также, что OLEYNIK записывает трек с самым прогрессивным саундпродюсером Украины.

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Теги: Макс Барских, новое шоу, презентация, Киев, шоу, новости, музыка, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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