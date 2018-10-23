Модель XL 2 сезон 9 выпуск: где смотреть онлайн

Девятый выпуск 2 сезона шоу “Модель XL” посмотреть онлайн можно будет 30 октября.

Восьмой эфир шоу уже на нашем сайте ivona.bigmir.net.

Новый сезон “Модель XL” 2018 стартовал на канале 1+1 4 сентября. Экспертами реалити-проекта стали: телеведущая Катя Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук, латвийская модель Татьяна Мацкевич.

В восьмом выпуске шоу “Модель XL”- 2 участниц ждали новые испытания. Выпуск был посвящен искусству обольщения.

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В прошлый вторник девушки завоевывали внимание мужчин, присутствующих на съемочной площадке. В первом задании это делалось без использования прикосновений. Так, во время съемки неожиданно появился ведущий программы “Сніданок з 1+1” Егор Гордеев. Он перевоплотился в шпиона, которого участницам проекта необходимо было соблазнить одним лишь взглядом.

Во втором задании партнера разрешалось поцеловать. Жюри устроило съемки рекламы губной помады и участницам надо было продемонстрировать товар наглядно с помощью поцелуя. Но как набраться смелости, переступить через комплексы? Не всем это удалось, отметил наблюдающий за конкурсом Андре Тан. Некоторые модели просто отказались целовать незнакомца, продемонстрировав тем самым крайний непрофессионализм.

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Финальный конкурс - демонстрация нижнего белья во время дефиле перед: судьями, пожарниками, известным модельером Сержем Смолиным и певицей Анной Добрыдневой. Судьбу победительницы этого испытания решили борцы с огненной стихией, которые не просто лицезрели, но и выставляли моделям оценки.

По результатам испытаний проект покинула 31-летняя Дарья Чепкова из Николаева.

Дальнейшие перипетии на шоу - в этот вторник.

Смотрите тут шоу Модель XL 2 сезон 2018 выпуск 23.10.2018

Смотрите 9 выпуск онлайн здесь совсем скоро.

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