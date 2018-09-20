Младше на 11 лет: Анна Седокова закрутила новый роман

Украинская певица Анна Седокова призналась, что опять состоит в романтических отношениях.

Бывшая участница украинской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что закрутила новый роман.

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Артистка всегда отличалась любвеобильностью и уже успела родить троих детей от разных мужчин. Но в последнее время она очень грустила и жаловалась на одиночество, однако, похоже, в жизни Анны произошли перемены. Как передает "СтарХит", недавно она призналась, что состоит в отношениях:

Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень.

В окружении звезды считают, что ее избранником стал хоккеист московского клуба "Динамо" 24-летний Андрей Миронов. Он младше Седоковой на 11 лет.

Кстати, первый муж Анны - Валентин Белькевич тоже играл за "Динамо", только за киевский футбольный клуб.

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