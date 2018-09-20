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Младше на 11 лет: Анна Седокова закрутила новый роман

Комментариев: 4
Украинская певица Анна Седокова призналась, что опять состоит в романтических отношениях.
Анна Седокова закрутила новый роман
Анна Седокова закрутила новый роман
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница украинской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что закрутила новый роман.

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Артистка всегда отличалась любвеобильностью и уже успела родить троих детей от разных мужчин. Но в последнее время она очень грустила и жаловалась на одиночество, однако, похоже, в жизни Анны произошли перемены. Как передает "СтарХит", недавно она призналась, что состоит в отношениях:

Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень.

В окружении звезды считают, что ее избранником стал хоккеист московского клуба "Динамо" 24-летний Андрей Миронов. Он младше Седоковой на 11 лет.

Кстати, первый муж Анны - Валентин Белькевич тоже играл за "Динамо", только за киевский футбольный клуб.

Напомним, ранее мы публиковали сказочные фото со свадьбы украинской писательницы Ирэны Карпы.

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Теги: Анна Седокова, Андрей Миронов, новости, шоу-биз
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Комментариев (4)
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Эксперд  (аноним)  29.10.2018, 11:50
Оценка:  0
Эксперд
Идет на 4))
YO_ZURI    29.10.2018, 11:16
Оценка:  +1
YO_ZURI
горячая жаркая дырка
GreenPeace!    29.10.2018, 11:09
Оценка:  0
GreenPeace!
Седакова,как всегда :из огня да в полумье.
GreenPeace!    29.10.2018, 11:10
Оценка:  0
GreenPeace!
*полымя.
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