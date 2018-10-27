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OLEYNIK записывает трек с самым прогрессивным саундпродюсером Украины

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Известный украинский певец проводит активные студийные сессии в работе над новым треком. Соответствующим видео OLEYNIK поделился на своей странице в Instagram.
OLEYNIK записывает трек с Томасом Лукачем
OLEYNIK записывает трек с Томасом Лукачем
instagram.com/oleynikvadim/

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Студийная работа над новым синглом проходит под руководством Томаша Лукача - музыканта, автора песен и самого прогрессивного саундпродюсера Украины, который славится интересными музыкальными решениями. На счету Томаша сотрудничество с Натальей Могилевской, Светланой Тарабаровой, группами Estradarada, Open Kids и другими. Также Лукач создает саундтреки к фильмам, является участником группы Dilemma, а недавно "освежил" гимн Украинской футбольной Премьер лиги.

Фрагмент трека, опубликованный в социальной сети, дополняют хэштеги, один из которых намекает: трек будет носить название "Шот-шот". Его релиз состоится в ближайшее время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже скоро новый трек! @tomashlukach 🎼😎 #шотшот #newsong#OLEYNIK

Допис, поширений OLEYNIK (@oleynikvadim)

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Теги: Вадим Олейник, oleynik, Томаш Лукач, трек, новости, музыка, соцсети, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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