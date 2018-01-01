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"Первый месяц молчал": Тина Кароль сделала признание о сыне

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Украинская певица Тина Кароль рассказала об особенностях своего сына Вениамина.
Тина Кароль сделала признание о сыне
Тина Кароль сделала признание о сыне
пресс-служба канала "Украина"

Исполнительница Тина Кароль рассказала, как ее 9-летний сын Вениамин учится в Великобритании.

Признание об успехах ребенка артистка сделала в передаче "Світське життя" с Катериной Осадчей:

Он пошел в школу, не зная английского языка. Первый месяц молчал и приспосабливался, но он сам этого хотел. Я всегда интересовалась, возможно, он хочет домой. Раньше очень часто там была, а сейчас уже реже. Он идет впереди своих сверстников здесь, в Украине.

Сейчас мальчик хорошо говорит на английском, однако появились трудности с русским:

Честно скажу, хоть он там и ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы, а в украинской семье, в которой живет, говорит исключительно на родном языке, русский он уже забыл, а на украинском говорит с акцентом.

Напомним, ранее Тина Кароль показала соблазнительное фото. 

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Теги: Тина Кароль, новости, видео, шоу-биз
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