Как прошел 10 эфир шоу "Танці з зірками 2018": узнай итоги выпуска.

Танці з зірками 2018: кто покинул шоу в 10 эфире пресс-служба канала "1+1"

В воскресенье, 28 октября, на телеканале “1+1“ вышел десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2018“.

Он прошел под темой “Обмен партнерами“, кроме того, впервые за историю проекта его участники танцевали вместе с членами жюри.

Читай также: Участница “Танців з зірками 2018“ заболела

В конце выпуска в зоне риска остались Michelle Andrade и Иракли Макацария, которого считают потенциальным победителем шоу.

Однако, по итогам эфира проект не покинула ни одна из пар. Ведущий Юрий Горбунов объяснил это так:

Они поменялись партнерами. Ну как мы можем кого-то выгнать?

По результатам голосования жюри первое место занял Иракли Макацария. Смотри турнирную таблицу здесь:

Таким образом, в шоу остались шесть звезд: экс-участник реалити “Холостяк“ Иракли Макацария, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, боксер Денис Беринчик, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе и телеведущая Леся Никитюк.

Напомним, ранее мы публиковали фотоочет с концерта участницы “Танців з зірками 2017“ Оли Поляковой. Смотри его здесь.