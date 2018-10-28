"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в 10 эфире
В воскресенье, 28 октября, на телеканале “1+1“ вышел десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2018“.
Он прошел под темой “Обмен партнерами“, кроме того, впервые за историю проекта его участники танцевали вместе с членами жюри.
Читай также: Участница “Танців з зірками 2018“ заболела
В конце выпуска в зоне риска остались Michelle Andrade и Иракли Макацария, которого считают потенциальным победителем шоу.
Однако, по итогам эфира проект не покинула ни одна из пар. Ведущий Юрий Горбунов объяснил это так:
Они поменялись партнерами. Ну как мы можем кого-то выгнать?
По результатам голосования жюри первое место занял Иракли Макацария. Смотри турнирную таблицу здесь:
Лідером десятого ефіру за оцінками суддів стають Іраклі Макацарія та Яна Заєць! 👏🏻 Останню сходинку турнірної таблиці розділили між собою Леся Нікітюк з Максимом Єжовим та Ігор Ласточкін з Ілоною Гвоздьовою! Проте усі крапки розставить глядацьке голосування 👆🏻Підтримуйте своїх фаворитів! 🙏🏻 #ТанцізЗірками
Таким образом, в шоу остались шесть звезд: экс-участник реалити “Холостяк“ Иракли Макацария, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, боксер Денис Беринчик, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе и телеведущая Леся Никитюк.
Напомним, ранее мы публиковали фотоочет с концерта участницы “Танців з зірками 2017“ Оли Поляковой. Смотри его здесь.
Полная версия правил