Меган Маркл выступила с громкой речью о правах женщин - видео

Меган Маркл и принц Гарри посетили официальное мероприятие в Доме правительства в Новой Зеландии .

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В воскресенье, 28 октября, Меган Маркл и принц Гарри посетили Новую Зеландию в рамках 16-дневного тура по странам Содружества наций. На официальном мероприятии в Доме правительства государства 37-летняя герцогиня выступила с весьма эмоциональной речью, в которой затронула тему феминизма и прав женщин.

Достижения женщин в Новой Зеландии, которые боролись за свое право голоса и первыми в мире добились этого, вызывают всеобщее восхищение. Женское избирательное право — это феминизм. А феминизм — это справедливость. Браво, Новая Зеландия, за отстаивание этого права 125 лет назад, за женщин, которые заслужили право голоса, и за всех людей, которых это достижение вдохновило на новые подвиги. Мы все глубоко благодарны вам, — произнесла Меган Маркл со сцены.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала речь Меган “идеальной“ и поблагодарила герцогиню Сассекскую за столь вдохновляющие слова.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца.