Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Меган Маркл выступила с громкой речью о правах женщин - видео

Комментариев: 1
Меган Маркл и принц Гарри посетили официальное мероприятие в Доме правительства в Новой Зеландии .
Меган Маркл выступила с громкой речью о правах женщин
Меган Маркл выступила с громкой речью о правах женщин
GettyImages

Читай также: Беременной Меган Маркл стало плохо во время официальной встречи

В воскресенье, 28 октября, Меган Маркл и принц Гарри посетили Новую Зеландию в рамках 16-дневного тура по странам Содружества наций. На официальном мероприятии в Доме правительства государства 37-летняя герцогиня выступила с весьма эмоциональной речью, в которой затронула тему феминизма и прав женщин. 

Достижения женщин в Новой Зеландии, которые боролись за свое право голоса и первыми в мире добились этого, вызывают всеобщее восхищение. Женское избирательное право — это феминизм. А феминизм — это справедливость. Браво, Новая Зеландия, за отстаивание этого права 125 лет назад, за женщин, которые заслужили право голоса, и за всех людей, которых это достижение вдохновило на новые подвиги. Мы все глубоко благодарны вам, — произнесла Меган Маркл со сцены. 

Читай также: Раздор в королевской семье: супруга принца Чарльза подает на развод

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала речь Меган “идеальной“ и поблагодарила герцогиню Сассекскую за столь вдохновляющие слова. 

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца.

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, речь, феминизм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Микулаш  (аноним)  28.10.2018, 18:02
Оценка:  0
Микулаш
Женщина имеет право на анальный секс!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь