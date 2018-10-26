"Щирі.Свята": Тина Кароль, Джамала и ONUKA снялись для календаря

Тина Кароль, Ната Жижченко (ONUKA), Джамала, участницы Dakh Daughters Соломия Мельник и Наталия Галаневич присоединились к созданию благотворительного календаря "Щирі.Свята”.

Украинские певицы приняли участие в благотворительном проекте «Щирі.Свята», целью котрого является сбор денег на украинский музей.

Вот что говорит о проекте его организатор Наталья Кравец:

Мы очень рады, что к проекту присоединились известные украинки – Тина Кароль, Ната Жижченко (ONUKA), Джамала, участницы Dakh Daughters Соломия Мельник и Наталия Галаневич стали героинями благотворительного календаря «Щирі.Свята». Мы хотим показать всю красоту украинского костюма и собрать средства на благотворительность. В этом году мы реализовываем проект в партнерстве с Национальным центром народной культуры "Музей Ивана Гончара". Именно в его поддержку будет передана вся прибыль от продажи календаря.

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Участницы примеряли аутентичные праздничные костюмы. Для образа Тины Кароль подобрали уникальный свадебный гуцульский наряд, который специально для съемки привезли из Ивано-Франковской области. Рубашка, вышитая крестиком, была подпоясана ценным жаккардовым поясом. Дополняет всю красоту строя Тины Кароль венок из канители, бусин и фигурных блесток.

Ната Жижченко (ONUKA) примерила роль старшей дружки. Праздничным атрибутом для дружки был калач и кептарь "калинка" (плечевая одежда). Интересным в образе Наты Жижченко является венок квадратной формы:

Вже втретє я беру участь у проекті «Щирі». Ця зйомка допомагає по-справжньому відчути глибину своїх коренів. У мене є вишиванка, яка дісталася від бабусі з Чернігова, звідки веде рід моя сім'я. Бабусі зараз вже 87 років і це її перша концертна вишиванка, в якій вона потім все життя грала у складі тріо бандуристів. Вишиванка повністю розшита бісером на старовинній тканині. Я бережу її для особливої події. Хоч вона й завелика для мене, але її аскетичність та пишність – рідкісне поєднання, і для мене це дійсно скарб.

Впервые присоединилась к благотворительному проекту и примерила традиционный свадебный костюм певица Джамала. В ее праздничной вышиванке отражена восьмиугольная звезда – символ гармонии, равновесия и красоты:

Помнить свои корни, знать свою историю и традиции – это важно для каждого современного человека. Я специально выбрала именно свадебный наряд, потому что для меня самым впечатляющим и волнующим является обряд одевания невесты. Я была на традиционной свадьбе на Волыни и на меня произвело огромное впечатление местные обряды, которые исходят с глубокой древности. Поразили настолько, что несколько позаимствовала для собственной свадьбы. Я люблю сочетать современное и традиционное.

Джамала рассказывает:

В гардеробе у меня есть несколько вышиванок. С одной из них связана очень особая история. Когда я собиралась на Евровидение, решила, что на всех пресс-конференциях буду появляться в одежде с элементами украинского народного костюма. Уже после победы я поняла, что мне не хватает еще одного наряда – в котором я могла бы выйти к журналистам когда прилечу в Киев. Поэтому эту вышиванку передали мне самолетом в Стокгольм и по возвращению в Украину я была именно в ней.

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Образы героинь дополнили драгоценными, на то время, бусами из дутого стекла, в сочетании с дукатами, кораллами и янтарем.

Участницы группы Dakh Daughters Соломия Мельник и Наталия Галаневич говорят:

Проект "Щирі.Свята" – настоящая история, которая идет от сердца. Такие проекты важны, ведь наши традиции и история имеют очень большую силу духа. Важно иметь эту опору и знать силу своего предка, что ты не один.

Участницы украинской группы Dakh Daughters были в костюмах из Центральной Украины. Внимание привлекают пышные рубашки с модной брокаровской вышивкой и каламайковые пояса. Для образов Наташи и Соломии специально приготовили жаворонков. Именно такими изделиями из теста украинцы встречали весну.

Соломия Мельник рассказывает:

У меня много элементов народной одежды, которые я часто совмещаю с современными тенденциями. Есть и старинная закарпатская рубашка, которой 150 лет. Это очень редкий экземпляр.

Наталия Галаневич делится историей:

От моей бабушки мне досталась вышитая рубашка в которой совмещены элементы молдавских и украинских орнаментов. Такой микс достаточно нетипичный и особенный для меня.

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Выставка проекта "Щирі.Свята" откроется 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Заказать благотворительный календарь можно уже сейчас по ссылке.

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