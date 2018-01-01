"Танці з зірками 2018": участники шоу станцуют с судьями

Узнай, чем удивит десятый прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками".

Десятый выпуск пройдет под долгожданной темой “Обмен партнерами“ в стиле мистической вечеринки. Шесть звездных пар изменят состав и попробуют свои силы с новыми партнерами в новых волшебных образах.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит певец Павел Зибров, который превратится в Гоголя. Артист будет встречать участников на балконе, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

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Специальным гостем эфира станет группа The Hardkiss, которая готовится спеть свою новую композицию “Коханці“.

В первой части десятого выпуска звезды примерят на себя новые образы. Так, Денис Беринчик впервые станцует ча чу и превратится в охотника за привидениями. Певица Michelle Andrade продемонстрирует волшебный венский вальс, в образе культовой мексиканской богини Санта Муэрте.

Michelle Andrade пресс-служба канала 1+1

Иракли Макацария покажет зажигательную самбу, в которой он будет жертвой, а затем превратится в короля.

Иракли Макацария пресс-служба канала 1+1

Актер Павел Вишняков станет участником вечной борьбы добра и зла в страстном пасодобле.

Павел Вишняков пресс-служба канала 1+1

Игорь Ласточкин готов вновь покорять сердца зрителей драматическим контемпорари, а Леся Никитюк будет подогревать публику энергичным диско. С кем именно станцуют звезды, станет известно уже в этом эфире.

Игорь Ласточкин пресс-служба канала 1+1

Леся Никитюк пресс-служба канала 1+1

Вторая часть выпуска станет приятным сюрпризом для телезрителей. На паркет готовятся выйти судьи проекта. На этот раз они будут танцевать вместе со звездными участниками и продемонстрируют зажигательные композиции. Популярный певец MONATIK вместе с Michelle Andrade и Женей Котом, Денисом Беринчиком и Екатериной Белявской “зажгут“ зал современной хореографией.

MONATIK пресс-служба канала 1+1

А известная прима Екатерина Кухар вместе с Иракли Макацария и Яной Заец, Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич продемонстрируют зрителям нежное контемпорари.

Екатерина Кухар пресс-служба канала 1+1

Удивит своей самбой Влад Яма, ведь он выйдет на паркет с Лесей Никитюк и Максимом Ежовым, Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой. Удастся ли судье и телеведущей найти общий язык в танце, телезрители узнают уже в это воскресенье.

Влад Яма пресс-служба канала 1+1

В прошлом эфире вместо Жени Кота, который слег с воспалением легких, выступил бывший участник Дмитрий Жук. Будет ли на этот раз Женя Кот участвовать в проекте и удастся ли Леси Никитюк удачно выступить с новым партнером, станет известно уже 28 октября в 21:00 на телеканале “1+1“.

Напомним, ранее мы сообщали, где можно посмотреть 10 эфир “Танців з зірками 2018“ онлайн.