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"Танці з зірками 2018": участники шоу станцуют с судьями

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Узнай, чем удивит десятый прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками".
"Танці з зірками 2018": участники шоу станцуют с судьями
"Танці з зірками 2018": участники шоу станцуют с судьями
пресс-служба канала 1+1

Десятый выпуск пройдет под долгожданной темой “Обмен партнерами“ в стиле мистической вечеринки. Шесть звездных пар изменят состав и попробуют свои силы с новыми партнерами в новых волшебных образах.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит певец Павел Зибров, который превратится в Гоголя. Артист будет встречать участников на балконе, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

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Специальным гостем эфира станет группа The Hardkiss, которая готовится спеть свою новую композицию “Коханці“.

В первой части десятого выпуска звезды примерят на себя новые образы. Так, Денис Беринчик впервые станцует ча чу и превратится в охотника за привидениями. Певица Michelle Andrade продемонстрирует волшебный венский вальс, в образе культовой мексиканской богини Санта Муэрте.

 

Michelle Andrade
Michelle Andrade
пресс-служба канала 1+1

 

Иракли Макацария покажет зажигательную самбу, в которой он будет жертвой, а затем превратится в короля.

 

Иракли Макацария
Иракли Макацария
пресс-служба канала 1+1

 

Актер Павел Вишняков станет участником вечной борьбы добра и зла в страстном пасодобле.

 

Павел Вишняков
Павел Вишняков
пресс-служба канала 1+1

 

Игорь Ласточкин готов вновь покорять сердца зрителей драматическим контемпорари, а Леся Никитюк будет подогревать публику энергичным диско. С кем именно станцуют звезды, станет известно уже в этом эфире.

 

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин
пресс-служба канала 1+1
Леся Никитюк
Леся Никитюк
пресс-служба канала 1+1

 

Вторая часть выпуска станет приятным сюрпризом для телезрителей. На паркет готовятся выйти судьи проекта. На этот раз они будут танцевать вместе со звездными участниками и продемонстрируют зажигательные композиции. Популярный певец MONATIK вместе с Michelle Andrade и Женей Котом, Денисом Беринчиком и Екатериной Белявской “зажгут“ зал современной хореографией.

 

MONATIK
MONATIK
пресс-служба канала 1+1

 

А известная прима Екатерина Кухар вместе с Иракли Макацария и Яной Заец, Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич продемонстрируют зрителям нежное контемпорари.

 

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
пресс-служба канала 1+1

 

Удивит своей самбой Влад Яма, ведь он выйдет на паркет с Лесей Никитюк и Максимом Ежовым, Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой. Удастся ли судье и телеведущей найти общий язык в танце, телезрители узнают уже в это воскресенье.

 

Влад Яма
Влад Яма
пресс-служба канала 1+1

 

В прошлом эфире вместо Жени Кота, который слег с воспалением легких, выступил бывший участник Дмитрий Жук. Будет ли на этот раз Женя Кот участвовать в проекте и удастся ли Леси Никитюк удачно выступить с новым партнером, станет известно уже 28 октября в 21:00 на телеканале “1+1“.

Напомним, ранее мы сообщали, где можно посмотреть 10 эфир “Танців з зірками 2018“ онлайн.

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Теги: Танці з зірками 2018, Павел Зибров, The Hardkiss, Леся Никитюк, Женя Кот, Павел Вишняков, MONATIK, новости, фото, шоу-биз
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