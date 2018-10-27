Дядя Жора выступит на "Х-Факторе"

В субботу, 27 октября, на телеканале СТБ покажут кастинг на шоу «Х-Фактор» в Харькове.

В новом эфире «Х-Фактора 9» на сцену выйдет известный шоу-мен и ведущий Дядя Жора.

Теперь он решил покорять шоу-бизнес еще и как певец:

Вот глядишь, сейчас «Х-фактор» подтолкнет меня, и я после проекта решу сделать музыкальную программу и дарить еще больше хорошего настроения людям. Но только теперь с помощью музыки. «Х-фактор» нужен всем. Это же хорошая площадка для заявки коллектива, для реализации каких-то творческих планов. Это опыт. Я считаю, что и опытные судьи, и сама атмосфера, и правила проекта, где нужно пройти сложные этапы, это очень хорошая школа для артиста.

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Кроме него на прослушивание к судьям приедет участник по имени Тао, он из Китая, но очень любит украинские народные песни, которые, по словам парня, заполнили всю память в его плеере:

На родине я работал учителем, но всегда мечтал о музыке. В Украину я приехал, чтобы получить образование в одной из самых поющих стран Европы.

Тао очень хотел бы покорить украинскую сцену и привезти сюда свою жену.

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А также «Х-фактор» продолжает находить народные таланты, поэтому в этот день никого не оставит равнодушным трактористка Даша, сельская учительница Татьяна, харизматичная доярка Ольга и парень, который в 13 лет сбежал от мамы в зону АТО, чтобы защищать свою родину, а сейчас готов спеть на всю страну свою авторскую песню «Україна».

Яркие образы, трогательные песни и даже зажигательные танцы – чем еще удивят харьковчане на сцене Х, зрители увидят в субботу, в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал об участниках, покинувших шоу «Зважені та щасливі» в 9 выпуске