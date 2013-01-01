"Любий друг": Христина Соловий выпустила долгожданный альбом

Украинская певица Христина Соловий представила альбом авторских песен "Любий друг", вдохновленный личными историями певицы.

Молодая украинская певица Христина Соловий презентовала альбом под названием “Любий друг“, который состоит из авторских песен.

О выходе пластинки артистка говорит так:

“Любий Друг“ – это мой первый альбом авторских песен. Он вдохновлен личными историями и воспоминаниями, ностальгией по ним. Саунд альбома наполнен ностальгической кинематографической атмосферой, а лирика чувствительной иронией.

В альбом вошло 11 песен, три из которых были выпущены отдельными синглами, – “Хто, як не ти“, “Fortepiano“ та “Шкідлива звичка“. Автором слов и музыки в альбоме выступила сама певица.

Читай также: “Шкідлива звичка“: Христина Соловий представила новую песню

Не обошлось в альбоме и без авторской адаптации Христины произведений других авторов. Песня “Океан“ – это перевод и адаптация стихотворения “memento море“ Марии Кевлиной, “Стежечка“ – стихотворения Ивана Франко “Отсе тая стежечка“, “Оченька мої чорні“ – народной буковинской песни.

О своем творчестве Христина говорит так:

Мне трудно определять жанры своих песен. Но мне кажется, что это откровенная альтернатива традиционной поп-музыке в Украине. Несколько отошла от ведущей роли акустической гитары в своей музыке. Появилось больше электроники в песнях. Это придало пространства и атмосферности.

Слушай альбом “Любий друг“ Христины Соловий здесь:

К слову, 22 октября стартовал всеукраинский тур певицы, который продлится до середины декабря.

Христина Соловий стала известной после участия в вокальном шоу “Голос країни“ в 2013 году. Тогда она, под руководством фронтмена группы “Океан Ельзи“ Святослава Вакарчука, дошла до полуфинала.

В 2015 году артистка выпустила дебютный альбом “Жива вода“, но он состоял из народных песен. Самым популярным хитом певицы является песня “Тримай“, клип на которую собрал уже более 20 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, накануне грандиозного шоу “Королева ночи“ Оля Полякова запустила важную акцию. Подробности читай здесь.