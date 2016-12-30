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Эмилия Кларк рассекретила имя своего возлюбленного

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Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, кто покорил ее сердце.
Эмилия Кларк рассекретила имя своего возлюбленного
Эмилия Кларк рассекретила имя своего возлюбленного
GettyImages

Популярная актриса Эмилия Кларк, ставшая известной после роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале “Игра престолов“, рассекретила имя своего бойфренда.

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Артистка не любит делиться подробностями из личной жизни, поэтому о том, с кем она встречается, долгое время не было ничего известно. Сейчас же Эмилия решила приоткрыть завесу тайны. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию с празднования своего дня рождения.

В кадре запечатлена тень влюбленных, которая отображается на песчаном берегу:

Этот день рождения я не забуду никогда в жизни.

Точно такой же снимок в своем аккаунте разместил режиссер сериала “Кремниевая долина“ 35-летний Чарли МакДауэлл, после чего и стало понятно, что они встречаются.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday, E. ❤️

Публикация от Charlie McDowell (@charliemcdowell)

Вот как выглядит мужчина:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twins

Публикация от Charlie McDowell (@charliemcdowell)

 

Напомним, ирландская певица Шинейд О'Коннор сменила веру и имя. Подробности читай здесь.

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Теги: Эмилия Кларк, Игра престолов, Чарли МакДауэлл, новости, фото, шоу-биз
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