Эмилия Кларк рассекретила имя своего возлюбленного

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, кто покорил ее сердце.

Популярная актриса Эмилия Кларк, ставшая известной после роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале “Игра престолов“, рассекретила имя своего бойфренда.

Читай также: Эмилия Кларк сделала татуировку в честь "Игры престолов"

Артистка не любит делиться подробностями из личной жизни, поэтому о том, с кем она встречается, долгое время не было ничего известно. Сейчас же Эмилия решила приоткрыть завесу тайны. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию с празднования своего дня рождения.

В кадре запечатлена тень влюбленных, которая отображается на песчаном берегу:

Этот день рождения я не забуду никогда в жизни.

Точно такой же снимок в своем аккаунте разместил режиссер сериала “Кремниевая долина“ 35-летний Чарли МакДауэлл, после чего и стало понятно, что они встречаются.

Вот как выглядит мужчина:

Напомним, ирландская певица Шинейд О'Коннор сменила веру и имя. Подробности читай здесь.