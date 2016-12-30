Эмилия Кларк рассекретила имя своего возлюбленного
Популярная актриса Эмилия Кларк, ставшая известной после роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале “Игра престолов“, рассекретила имя своего бойфренда.
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Артистка не любит делиться подробностями из личной жизни, поэтому о том, с кем она встречается, долгое время не было ничего известно. Сейчас же Эмилия решила приоткрыть завесу тайны. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию с празднования своего дня рождения.
В кадре запечатлена тень влюбленных, которая отображается на песчаном берегу:
Этот день рождения я не забуду никогда в жизни.
Точно такой же снимок в своем аккаунте разместил режиссер сериала “Кремниевая долина“ 35-летний Чарли МакДауэлл, после чего и стало понятно, что они встречаются.
Вот как выглядит мужчина:
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