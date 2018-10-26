Умер Николай Караченцов

Известный советский артист Николай Караченцов умер на 74-м году жизни.

Советский артист Николай Караченцов умер на 74-м году жизни.

Об этом сообщил сын актера Андрей Караченцов:

Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра.

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4 октября артист был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией. Последние два дня актер был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки. Метастазы поразили почти все органы.

Долгое время артист боролся с раком - в октябре 2017 года у Караченцова в легком обнаружили злокачественную опухоль.

Позже стало известно, что у актера начались метастазы в лимфоузлах. Из-за характера опухоли и общего состояния артиста хирургическое вмешательство было исключено. Он долго лечился в Израиле, однако в апреле 2018 году Караченцову диагностировали последнюю стадию рака.

До своего 74-го дня рождения Николай не дожил один день. Последним желанием Каранчецова было увидеть всех друзей на дне рождения. Для праздника уже было все готово: шары и торт заказали, друзей пригласили... Однако, не успели.

Николай Караченцов известен по советским фильмам “Собака на сене“, “Белые росы“, “Приключения Электроника“, “Человек с Бульвара Капуцинов“.

В театре самой яркой и запоминающейся ролью Николая Караченцова стал граф Николай Резанов из рок-оперы “Юнона и Авось“.

Напомним, ранее умер популярный голливудский актер Джеймс Карен. Подробности читай здесь.