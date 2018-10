Певица Шинейд О'Коннор сменила веру и имя

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор приняла ислам.

Об этом передает Daily Mail.

Артистка перешла в ислам из католицизма. Кроме того, певица сменила имя - теперь ее зовут Шухада, что означает “мученики“ на арабском.



О'Коннор заявила, что сменила религию, поскольку все “священные писания ведут к исламу“.

В своем Twitter-аккаунте артистка уже опубликовала фото в хиджабе, а также видео, на котором она исполняет азан – призыв к молитве в исламе.

World renowned singer Shuhada Davitt @MagdaDavitt77 (#SineadOConnor) has proclaimed the #Shahadah with me in #Ireland. She is so happy ! Masha Allah !#Ireland #Islam #SineadOConnorEmbracesIslam @SineadOconnorHQ pic.twitter.com/mBeHlcrgqW