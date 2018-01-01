Василий Вирастюк о студии Invictus: "От наших участников мурашки по коже"

Заслуженный мастер спорта Украины Василий Варистюк являяется ведущим студии Инвиктус на телеканале СТБ.

Ежедневно до 27 октября включительно в эфире телеканала СТБ выходит студия Инвиктус, во время которой зрители первыми узнают об успехах украинской сборной на “Іграх Нескорених“ в Сиднее.

Ведущий студии Василий Вирастюк рассказал, как он поддерживает участников вне эфира, от чего у него до сих пор идут мурашки и почему наши герои - уже победители:

На самом деле не имеет значения, какие медали привезут ребята. Конечно, мы очень гордимся ими и нам хочется, чтобы наши герои во всех дисциплинах занимали первые места. Сейчас в Сиднее мы видим финал, последний этап их долгого пути, но самым главным являлся процесс. Все участники прошли долгий путь от реабилитации к высоким новым целям в спорте и это уже победа.

Как отмечает ведущий, главная цель студии Инвиктус и Игр в целом - вдохновлять и мотивировать:

Основная задача Инвиктус - это вернуть бойцов к их привычной жизни. Человек возвращается из АТО, дай бог чтобы здоров, а если с ранениями, ампутациями.. Он закрывается в себе, прячется от общества. И вдруг он включает СТБ и видит, как его побратимы успешно ставят рекорды , а у них травмы еще серьезнее. И он думает, “А почему я не могу также?“

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За время подготовки Вирастюк сблизился с участниками и активно поддерживает их даже на расстоянии в 15 тысяч километров:

Я переписываюсь со многими участниками, поздравляю с успехами. Недавно увидел в социальных сетях одну смешную шутку и хотел отправить Майе Москвич. Но она очень сосредоточена на состязаниях и уходит в себя, поэтому я побоялся сбить ее с правильного настроя.

Василий Вирастюк рассказал об участниках "Ігор Нескорених" пресс-служба канала СТБ

Вирастюк акцентирует, что сейчас крайне важно показывать ребятам, что они нужны своей стране. Для каждого из героев участие в Invictus Games больше, чем соревнование:

Конечно, все наши “нескорені” волнуются, даже те ребята, кто десятки лет посвятил спорту. Например, Женя Олексенко сильно нервничал, несмотря на то, что до ранения занимался пауэрлифтингом и выступал на чемпионатах. В Сиднее он получил серебро и поставил свой личный рекорд. Но Женя так переживал перед стартом, что мы больше волновались за его эмоциональное состояние, чем за результат.

Студия Инвиктус для Вирастюка особенная. В ней он знакомит зрителей с родными наших героев сборной Ігор Нескорених, рассказывает об их проблемах и самое важное - о том как они нашли в себе силы пережить переломный момент в своей жизни:

У нас нет драматизма в студии. Мы стараемся больше говорить о хорошем, о несломленном духе героев и поддержке. Я очень рад, что могу рассказывать истории с позитивной стороны. Но все равно, невозможно воспринимать их равнодушно. Когда я смотрю некоторые ролики о наших участниках во второй, третий, четвертый раз, у меня все равно идут мурашки по коже.

Украинская национальная сборная продолжает завоевывать медали на Invictus Games - международных мультидисциплинарных соревнованиях бывших и нынешних. Сейчас у наших героев уже 12 наград.

Следите за победами украинских героев в Сиднее по будням в 22:40 и по выходным в 22:00 на телеканале СТБ.

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