Anna Petrash и популярные блогеры бросили вызов хейтерам

Юная певица Anna Petrash презентовала новую работу – песню и видеоклип с одноименным названием «Плiткарка».

Участие в съемках нового клипа артистки Anna Petrash приняли популярные блогеры, которые бросили вызов хейтерам.

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Андрей Мартыненко (Andrey Martynenko), YouTube к анал которого насчитывает 1,8 млн подписчиков, чей контент всегда вызывающий и на грани осуждения со стороны зрителя. Но это не мешает быть ему настоящим и продолжать развивать свой канал, записывать треки и сниматься в видео работах.

анал которого насчитывает 1,8 млн подписчиков, чей контент всегда вызывающий и на грани осуждения со стороны зрителя. Но это не мешает быть ему настоящим и продолжать развивать свой канал, записывать треки и сниматься в видео работах. Таня Коцюба – одна из самых неординарных участниц проекта «Вiд пацанки до панянки», которая смогла пройти через многие испытания, но при этом нашла в себе силы остаться собой.

Олег Машуков (Mashukovsky) – неординарная личность, актер сериалити “Киев днем и ночью”. Тот, кто не побоялся открыто в своем видео блоге рассказать о своей ориентации. Олег является успешным визажистом, не смотря на гендерные каноны общества данной профессии, а также актером и блоггером.

Вика Рогальчук – суперфиналистка проекта “Топ-модель по-украински”, успешный блоггер, модель, которая часто сталкивается с явлением хейтинга, но имеет свои рецепты обезвреживания.

Anna Petrash пресс-служба

Выход своей работы Anna Petrash комментирует так:

Я рада, что моя идея своим творчеством поднять проблему хейтерства нашла поддержку у таких ярких и активных деятелей. Сам же трек и клип – это попытка обратить внимание на масштабы хейтинга в интернете. Проблема сплетен существовала всегда. Но с появлением интернета она приобрела новую форму. Безнаказанность и возможность высказываться инкогнито, отсутствие необходимости соблюдать какие-либо рамки приличия приводят к большому потоку грязных высказываний и нескрываемой агрессии в адрес тех людей, кто осмеливается заявить о себе.

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В данной работе зритель сможет увидеть творческих известных героев, которые, несмотря на суждения и негатив со стороны, все равно идут своей дорогой, ведь они понимают, что зависеть от чужого мнения – это просто не их путь. А сам сюжет выстроен на уникальной хореографии, тематической графике и ярких картинках, где наши персонажи сыграют самих себя, а свои переживания и отношения к хейтерству передадут через призму музыки и пластики.

Напомним также, что на днях LAUD презентовал альбом “Музика“.