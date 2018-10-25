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Олег Сенцов получил премию Сахарова

Комментариев: 2
Режиссер Олег Сенцов стал первым украинцем, получившим престижную премию Сахарова.
Олег Сенцов получил премию Сахарова
Олег Сенцов получил премию Сахарова
GettyImages

Украинский режиссер, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, Олег Сенцов получил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Рикард Йозвяк. 

Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. Большой вопрос: будет ли Сенцов там, будет представлять его кто-то из родственников или в зале будет стоять символический пустой стул?

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Премия имени Андрея Сахарова вручается Европейским парламентом с 1988 года за "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". Олег Сенцов стал первым украинцем, который получил эту награду от Европарламента. 

В этом году среди номинантов на премию Сахарова были средиземноморские общественные организации, которые занимаются вопросом мигрантов, и марокканский активист Насер Зефзари.

Напомним, ранее издание Forbes назвало самого высокооплачиваемого актера сериалов. Кто им стал, читай здесь.

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Теги: Олег Сенцов, премия Сахарова, новости
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.10.2018, 13:43
Оценка:  0
гость
За что? Какой вклад? Теракт готовил? А где премия Надежды Савченко? Она готовила теракт по крупнее...
Мир сошел с ума... Еще чучуть и Брэйвика будут награждать "за свободу от разума"....
гость  (аноним)  25.10.2018, 13:39
Оценка:  0
гость
И еще петиного шеколаду ему, большими кусками и много!
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