Олег Сенцов получил премию Сахарова

Режиссер Олег Сенцов стал первым украинцем, получившим престижную премию Сахарова.

Украинский режиссер, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, Олег Сенцов получил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. Большой вопрос: будет ли Сенцов там, будет представлять его кто-то из родственников или в зале будет стоять символический пустой стул?

big question for the award #SakharovPrize award ceremony on 12 dec in Strasbourg: Will #Sentsov be there, will a relative represent him or will it just be a symbolic empty chair? #Ukraine #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 жовтня 2018 р.

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Премия имени Андрея Сахарова вручается Европейским парламентом с 1988 года за "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". Олег Сенцов стал первым украинцем, который получил эту награду от Европарламента.

В этом году среди номинантов на премию Сахарова были средиземноморские общественные организации, которые занимаются вопросом мигрантов, и марокканский активист Насер Зефзари.

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