Олег Сенцов получил премию Сахарова

Украинский режиссер, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, Олег Сенцов получил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Oleg #Sentsov has been awarded the 2018 #SakharovPrize ! award ceremony in Strasbourg on 12 Dec #Ukraine #Russia #Crimea

big question for the award #SakharovPrize award ceremony on 12 dec in Strasbourg: Will #Sentsov be there, will a relative represent him or will it just be a symbolic empty chair? #Ukraine #Crimea #Russia