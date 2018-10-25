Олег Сенцов получил премию Сахарова
Украинский режиссер, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, Олег Сенцов получил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли.
Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Рикард Йозвяк.
Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря. Большой вопрос: будет ли Сенцов там, будет представлять его кто-то из родственников или в зале будет стоять символический пустой стул?
Oleg #Sentsov has been awarded the 2018 #SakharovPrize ! award ceremony in Strasbourg on 12 Dec #Ukraine #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 жовтня 2018 р.
big question for the award #SakharovPrize award ceremony on 12 dec in Strasbourg: Will #Sentsov be there, will a relative represent him or will it just be a symbolic empty chair? #Ukraine #Crimea #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 жовтня 2018 р.
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Премия имени Андрея Сахарова вручается Европейским парламентом с 1988 года за "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". Олег Сенцов стал первым украинцем, который получил эту награду от Европарламента.
В этом году среди номинантов на премию Сахарова были средиземноморские общественные организации, которые занимаются вопросом мигрантов, и марокканский активист Насер Зефзари.
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