"Танці з зірками 2018": где смотреть 10 эфир онлайн

10 выпуск 5 сезона шоу “Танці з зірками” смотреть онлайн можно будет совсем скоро.

28 октября, в воскресенье, на телеканале 1+1 и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск “Танців з зірками” 5 сезон.

Читайте также: “МастерШеф-8“: кто вчера покинул шоу

Продолжается грандиозное шоу “Танці з зірками”, которое началось в последнее воскресенье лета. Оно стало самым рейтинговым на украинском телевидении, а в сети за перипетиями на паркете наблюдает несколько десятков тысяч человек. Подобная популярность вполне объяснима, ведь в новом сезоне в шоу принимают участие мегазвезды телевидения, спорта и эстрады. Ведущим шоу, как и во всех предыдущих четырех сезонах, стал Юрий Горбунов. Судьи проекта: хореограф Влад Яма, балерина Екатерина Кухар и популярный исполнитель MONATIK.

В девятом эфире Юрию Горбунову снова помогала популярная певица Оля Полякова, которая в качестве приглашенной звезды исполнила одну из своих песен.

Выпуск не обошелся без нововведений. Так, к результатам 9 эфира добавили голоса зрителей, которые были отданы в восьмом выпуске. Кроме того, пары-аутсайдеры станцевали танец ”за жизнь”, а жюри определило тех, кто покинул проект.

Тема 9 эфира - “Цирк”. В отличие от прошлых выпусков, лучше всех выступили Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Пара перевоплотилась в силача и ассистентку, а профессионально исполненный хип-хоп еще раз подтвердил статус дуэта в качестве потенциальных победителей шоу.

Снова на высоте были Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Их аргентинское танго в образе воздушных гимнастов оценили в 29 баллов. Аналогичное количество баллов получили Иракли Макацария и Яна Заяц, ставшие на несколько минут на паркете фокусником и карликом из шляпы и исполнявшие венский вальс.

Читайте также: Звезда “Голосу.Діти“ выпустила акустическую версию песни “Скажи“

Певица Мишель Андраде вышла на паркет с новым партнером - Дмитрием Жуком - и станцевала с ним контемп. Танцор выступал в первых эфирах вместе со Златой Огневич, а постоянный напарник Андраде - Женя Кот - заболел воспалением легких и не смог выступать. Танец оценили в 26 баллов.

Самые низкие оценки вечера поставили Лесе Никитюк и Максиму Ежову за фьюжн, но зрители обожают этот дуэт и они даже не попали в “красную зону”.

В этот раз в зоне “вылета” в пятый раз оказались Руслан Сеничкин/Яна Цыбульская, исполнявшие пасадобль в образах укротителя тигров и тигрицы, а также Денис Беринчик/Екатерина Белявская, отлично исполнившие джайв. По результатам танца “за жизнь”, единогласным решением жюри, боксер и его партнерша остались в шоу.

Читайте также: Слава Каминская поделилась обнаженным фото

В 10 эфире выступят уже шесть пар, но уже через несколько дней одна из них навсегда уйдет из проекта. Кто это будет? Ждать осталось до воскресенья.

Смотрите тут шоу “Танці з зірками” 5 сезон 10 выпуск онлайн совсем скоро.

Смотрите 9 выпуск здесь.

Напомним также, что ранее в шоу “Слава +“ Влад Яма дал объяснение своему резкому высказыванию в сторону Леси Никитюк в одном из первых выпуской проекта “Танці з зірками”.