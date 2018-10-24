"МастерШеф-8": кто вчера покинул шоу

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф-8" на канале СТБ битва черных фартуков прошла в лесу.

Судьи потребовали от участников изысканные блюда, приготовленные в не изысканных условиях.

На битву черных попали четверо: Сержик Файный, Владислав Кирякулов, Настя Вовк и Иван Миланович.

На конкурсе они остались без ничего. Даже продукты им нужно было самостоятельно добыть в лесу. Из девайсов судьи великодушно оставили участникам тарелки, ножи, котелки и плетеные корзины для сбора продуктов.

Читай также: “МастерШеф-8“: участники станут настоящими рестораторами

На этот раз не было никаких спрятанных продуктов, участникам действительно нужно было найти съедобное в лесу и понять, как это все объединить в блюдо ресторанного уровня.

Сержик подал улиток с сомом под соусом из клюквы, крапивы и мяты, Ваня нафаршировал улиток грибами и подал их на яблочно-мятном пюре. Влад смог пожарить улиток вместе с яблоками и грибами, а Настя подала подушку из кропивы в сочетании с жареными грибами, яблоками и рыбным бульоном.

Судьи не оценили сочетание грибов и яблок, а также рыбный бульон в лесном блюде Насти.



В итоге, “МастерШеф-8“ покинули сразу два человека: Настя Вовк и Влад Кирякулов. На проекте осталось 12 участников.

Напомним, на шоу “МастерШеф-8“ организовали самый длинный конкурс в истории проекта. Подробности читай здесь.