Михаил Присяжнюк снялся в сериале

Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ, эксперт-юрист проектов телеканала Михаил Присяжнюк дебютировал в качестве актера. Радостной новостью телеведущий поделился с поклонниками в социальной сети.

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В перерывах между работой над проектом «Один за всех» Михаил Присяжнюк успевает и семье время уделять, и давнему хобби – поэзии – и примерять на себя совершенно новые амплуа. Так, сегодня телеведущий поделился новостью о том, что попробовал себя в качестве актера. Дебютной работой новоиспеченного актера стал хорошо известный зрителям сериал – «Коли ми вдома. Нова icторiя». Михаил признался, что благодаря коллегам по площадке съемки прошли замечательно.

Михаил Присяжнюк на съемках "Коли ми вдома Нова історія" пресс-служба канала СТБ

Под красочным снимком в социальной сети Михаил написал:

Пока детки позируют, мы со свекровью решили пообниматься. А если серьёзно, сегодня первый раз снимаюсь в сериале, и благодаря коллегам по кадру дебют проходит отлично.

В комментариях поклонники поспешили поздравить телеведущего, подчеркнув, что талантливый человек талантлив во всем. Также подписчики отметили, что с нетерпением ждут выхода серии на телеэкраны!

Напомним также, что украинский режиссер снимет фильм с Аронофски и Питтом.