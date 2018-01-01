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Михаил Присяжнюк снялся в сериале

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Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ, эксперт-юрист проектов телеканала Михаил Присяжнюк дебютировал в качестве актера. Радостной новостью телеведущий поделился с поклонниками в социальной сети.
Михаил Присяжнюк снялся в сериале
Михаил Присяжнюк снялся в сериале
пресс-служба канала СТБ

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В перерывах между работой над проектом «Один за всех» Михаил Присяжнюк успевает и семье время уделять, и давнему хобби – поэзии – и примерять на себя совершенно новые амплуа. Так, сегодня телеведущий поделился новостью о том, что попробовал себя в качестве актера. Дебютной работой новоиспеченного актера стал хорошо известный зрителям сериал – «Коли ми вдома. Нова icторiя». Михаил признался, что благодаря коллегам по площадке съемки прошли замечательно.

Михаил Присяжнюк на съемках
Михаил Присяжнюк на съемках "Коли ми вдома Нова історія"
пресс-служба канала СТБ

Под красочным снимком в социальной сети Михаил написал:

Пока детки позируют, мы со свекровью решили пообниматься. А если серьёзно, сегодня первый раз снимаюсь в сериале, и благодаря коллегам по кадру дебют проходит отлично.

В комментариях поклонники поспешили поздравить телеведущего, подчеркнув, что талантливый человек талантлив во всем. Также подписчики отметили, что с нетерпением ждут выхода серии на телеэкраны!

Напомним также, что украинский режиссер снимет фильм с Аронофски и Питтом.

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Теги: Михаил Присяжнюк, сериал, дебют, кино, съемка, новости, шоубиз, коли ми вдома, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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