Участница "Танців з зірками 2018" заболела

Партнерша Игоря Ласточкина по шоу "Танці з зірками 2018" пожаловалась на самочувствие.

Участница шоу "Танці з зірками 2018", партнерша Игоря Ласточкина Илона Гвоздева заболела - судя по всему, она простудилась.

О своем самочувствии танцовщица рассказала в социальной сети Instagram:

Я люблю свою работу так, что даже болеть некогда, но все-таки подскажите, что быстро и эффективно ставит на ноги?!

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Подписчики Илоны принялись рекомендовать ей проверенные лекарства и желать скорейшего выздоровления. Так что, скорее всего, девушке не придется пропускать прямой эфир "Танців з зірками 2018".

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