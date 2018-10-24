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Участница "Танців з зірками 2018" заболела

Комментариев: 1
Партнерша Игоря Ласточкина по шоу "Танці з зірками 2018" пожаловалась на самочувствие.
Участница "Танців з зірками 2018" заболела
Участница "Танців з зірками 2018" заболела
пресс-служба канала 1+1

Участница шоу "Танці з зірками 2018", партнерша Игоря Ласточкина Илона Гвоздева заболела - судя по всему, она простудилась.

О своем самочувствии танцовщица рассказала в социальной сети Instagram:

Я люблю свою работу так, что даже болеть некогда, но все-таки подскажите, что быстро и эффективно ставит на ноги?!
#илонагвоздева #игорьласточкин #танціззірками #осень

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Подписчики Илоны принялись рекомендовать ей проверенные лекарства и желать скорейшего выздоровления. Так что, скорее всего, девушке не придется пропускать прямой эфир "Танців з зірками 2018".

Напомним, украинскую певицу Светлану Лободу госпитализировали. Что произошло, читай здесь. 

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Теги: Танці з зірками 2018, Илона Гвоздева, шоу-биз, новости, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.10.2018, 18:06
Оценка:  0
гость
Такие работяги..при чем каждый,любой из шоу бизнеса,да и вообще,любой человек,всегда говорит о себе,что он так пашет,как никто другой люди себе любят самооценку подымать
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