KISHE заинтриговал новым клипом "Бачу промені"

Певец KISHE устроил закрытую премьеру своей новой режиссерской работы на песню "Бачу промені", которая была снята в Карпатах.

Исполнитель KISHE организовал допремьерный показ своего нового клипа "Бачу промені".

О видеоработе артист говорит так:

Это одна из первых работ нашего продакшена «Лунные кратеры» и для меня это была очень тяжелая, кропотливая и важная работа, над которой работал я лично, выполнял все технические моменты, и хотел, чтобы все получилось очень искренне и атмосферно. Безумно рад большому количеству пришедших. Многие знакомые и известных люди нас поддержали, и даже был удивлен тем, что люди просили показать клип на бис. То есть, на премьере мы смотрели клип дважды. Всем большое спасибо, надеюсь, что клип вам понравится, пока смотрите наш тизер на официальном канале.

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Поздравить с премьерой пришли очень много друзей KISHE, известных музыкантов, актеров, телеведущих. А также пришли фаны и поклонники творчества KISHE, которые имели возможность выиграть эксклюзивные приглашения на эту вечеринку.

Первыми клип увидели: певец Александр Положинский, актер Алексей Тритенко, телеведущая Соломия Витвицкая, певец Никита Горюк (бывший участник группы «Агонь»), певица Анна Добрыднева, актриса Людмила Ардельян, спортсмен Олег Лисогор, телеведущий Денис Христов, певец Александр Кривошапко, телеведущий Максим Сикора, звезды шоу «Топ Модель по украински-2»: Яся Крутова, Дмитрий Топоринский, Егор Степаненко, главный герой сериала «Школа» Никита Вакулюк, актер Дмитрий Оскин, певица Алла Медведева, телеведущая Иванна Онофрийчук, певец OSADCHUK, телеведущий Ярослав Куц, судья шоу «Модель XL» Богдан Юсипчук, телеведущая Габриэлла Массанга, рэпер Алексей Лялин, хореограф Сергей Костецкий, актер Борис Абрамов и другие.

Кроме того, KISHE отыграл акустический концерт и презентовал новые песни, которые войдут в альбом "До весни".

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