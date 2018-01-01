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GG ГуляйГород выпустили трек про влюбленного "Зайчика"

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Популярный украинский этно-проект GG ГуляйГород опять удивил яркой и современной интерпретацией фольковой love story.
GG ГуляйГород выпустили новый трек: слушать онлайн
GG ГуляйГород выпустили новый трек: слушать онлайн
пресс-служба

Песня "Зайчик" группы GG ГуляйГород уже успела занять третье место в финале конкурса "Хит-конвеер", проводимого телеканалом М2. По словам самих музыкантов, заявку туда они подали спонтанно.

Сами музыканты признаются:

Мы заканчивали монтировать виджеинг — рассчитывали сделать премьеру трека через несколько недель, но узнали о конкурсе и предложили свою песню. Судя по результату, она очень понравилась жюри!

пресс-служба

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"Зайчик" — история о легкомысленном парне,  который весело жил, менял девчонок, как перчатки, но тут ему попалась "дівчина з чорним оком", та единственная, которая его околдовала, - и с тех пор он не мог смотреть на мир по-старому:

В основе трека известная легенда, которую мы интерпретировали под современные реалии. На самом деле, все, что происходит в отношениях двух влюбленных, остается неизменным на протяжении сотен лет!

Слушайте песню «Зайчик» GG ГуляйГород здесь:

Напомним также, что Макс Барских рассекретил название будущего трека.

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Теги: gg гуляйгород, новости, музыка, видео, новый трек, новая песня, слушать онлайн, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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