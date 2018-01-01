Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий начал сотрудничество с всемирно известными продюсерами: подробности.

Украинский режиссер снимет фильм с Аронофски и Питтом Фокус

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий снимет фильм “Тигр“, который спродюсируют всемирно известный Даррен Аранофски и голливудский актер Брэд Питт.

Об этом передает американское издание Variety.

“Тигр“ - это экранизация книги канадского журналиста Джона Вейланта, которая рассказывает про амурского тигра, который охотился на людей. Люди, в свою очередь, открыли охоту на него.

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Еще в 2010 году права на экранизацию этой книги приобрела компания Focus. Изначально режиссером ленты должен был стать Даррен Аронофски, а главную роль сыграть Брэд Питт.

Однако в планы внеслись коррективы: фильм снимет украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, а компании Protozoa Даррена Аранофски и Plan B Брэда Питта и Деда Гарднера спродюсируют ленту.

Отметим, что Даррен Аронофски работал над такими известными фильмами как “Реквием по мечте“, “Пи“, “Черный лебедь“, “Ной“, “мама!“.

Мирослав Слабошпицкий стал всемирно известным после выхода фильма “Племя“, который получил более 50 наград на международных фестивалях.

Напомним, украинская певица Луна выпустила новый альбом “Заколдованные сны“. Послушать его можно здесь.