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Влад Яма объяснил резкое высказывание в сторону Леси Никитюк

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Хореограф Влад Яма и ведущая Нового канала Леся Никитюк повздорили на шоу «Танці з зірками 2018»: появился комментарий танцора.
Конфликт Влада Ямы и Леси Никитюк: комментарий хореографа, видео
Конфликт Влада Ямы и Леси Никитюк: комментарий хореографа, видео
пресс-служба "Квартал 95"

Судья шоу «Танці з зірками 2018» Влад Яма объяснил, что не хотел обидеть Лесю Никитюк, своим комментарием о «закрытых ногах». Скандал произошел еще во время третьего эфира проекта, тогда Лесю очень обидели слова Ямы.

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В шоу «Слава +», которое выходит каждую среду на YouTube-канале Люкс ФМ, хореограф объяснил, почему так резко прокомментировал выступление Никитюк. По его словам, он не хотел оскорбить телеведущую. Многие просто не понимают выражение «закрывать ноги»:

В этом нет ничего обидного или пошлого, как мне кто-то сказал недавно. «Закрывать ноги» - это с помощью одного колена, прикрывать другое. Когда ноги раскрыты - это пошло.

Влад подчеркнул, что, в первую очередь, всегда старается помочь участникам телешоу.

Больше о Владе Яме - в свежем выпуске «Слава +», который можно посмотреть здесь:

Напомним также, что Слава Каминская поделилась обнаженным фото.

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Теги: Влад Яма, Леся Никитюк, конфликт, комментарий, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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