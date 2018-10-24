Музыкант Сергей Шнуров женился: узнай, кто стал избранницей артиста.

Фронтмен популярной рок-группы “Ленинград“ Сергей Шнуров тайно женился.

Как передают российские СМИ, церемония прошла в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1. Новой избранницей Шнура стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова.

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Свадьба прошла скромно, к тому же, Сергей пытался скрыть факт свадьбы от прессы. Однако позже в своем Instagram-аккаунте музыкант сам признался, что женился:

К слову, для Шнурова этот брак стал уже четвертым. Новая жена младше артиста на 20 лет.

В мае 2018 года лидер “Ленинграда“ объявил о своем разводе с третьей супругой - Матильдой. Вместе они прожили в браке 8 лет.

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