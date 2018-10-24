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Сергей Шнуров тайно женился

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Музыкант Сергей Шнуров женился: узнай, кто стал избранницей артиста.
Сергей Шнуров тайно женился
Сергей Шнуров тайно женился
instagram.com/shnurovs

Фронтмен популярной рок-группы “Ленинград“ Сергей Шнуров тайно женился.

Как передают российские СМИ, церемония прошла в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания №1. Новой избранницей Шнура стала 26-летняя светская львица Ольга Абрамова.

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Свадьба прошла скромно, к тому же, Сергей пытался скрыть факт свадьбы от прессы. Однако позже в своем Instagram-аккаунте музыкант сам признался, что женился:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпивая с тобой третью стопку, Говорил себе, - не торопись, постой. А потом схватил тебя за попку. Глядь, опять уже не холостой. Как обычно было не спокойно, Расширялся блок, который НАТО, Колебался курс рубля, биткойна, Только я стабильно пьяно и женато. Спросят, - мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк.

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

К слову, для Шнурова этот брак стал уже четвертым. Новая жена младше артиста на 20 лет.

В мае 2018 года лидер “Ленинграда“ объявил о своем разводе с третьей супругой - Матильдой. Вместе они прожили в браке 8 лет.

Напомним, ранее американский певец Джастин Тимберлейк рассказал, как изменял своей возлюбленной Джессике Бил. Откровение артиста читай здесь.

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Теги: Сергей Шнуров, новости, шоу-биз
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