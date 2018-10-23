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На "МастерШеф-8" организовали самый длинный конкурс в истории проекта

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Узнайте, что произошло во вчерашнем выпуске восьмого сезона кулинарного шоу «МастерШеф».
МастерШеф-8: эфир от 23.10.2018, итоги, фото
МастерШеф-8: эфир от 23.10.2018, итоги, фото
пресс-служба канала СТБ

После того, как участники «МастерШефа» заработали деньги в первом конкурсе, судьи выдали каждой команде план ресторана. Им достались помещения по 35 квадратных метров. Далее команды продумали концепцию, сделали ремонт – они вовсю работают над открытием собственного ресторана.

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А в сегодняшнем выпуске «МастерШеф» им предстоит составить меню, приготовить блюда и обслужить гостей. 

Хотя в гости придут всего 8 человек, ответственность на участниках лежит колоссальная. Ведь кормить они будут судей и их близких. 

Эктор Хименес-Браво прийдет вместе со своими партнерами по ресторанам NAM и BAO, Татьяна Литвинова приедет со своим мужем Ярославом, который является крупным инвестором, а Дмитрий Горовенко пригласит своих друзей и партеров по азиатскому заведению Maisatai Bar. Гости закажут блюда в обоих ресторанах, оценят подачу, сервис и концепции в целом. 

Команда синих решила открыть ресторан мексиканской кухни, а красные остановились на азиатской концепции. 

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Команда красных будет готовить спринг-роллы, теплый салат со свининой, пад-тай с лососем. Синие подадут кесадилью, такос и свиные ребрышки. Кстати, обе команды решили готовить свою вариацию на тему чизкейка. Но это довольно рискованно, ведь чизкейк - это абсолютная классика. А вмешиваться в каноны кулинарии под силу настоящим профессионалам. Как говорит судья проекта Дмитрий Горовенко, чтобы успешно импровизировать, нужно досконально выучить основы кулинарии. 

Чью концепцию сегодня оценят опытные рестораторы, а кто навсегда покинет шоу, зрители увидят 24 октября в 20:00 на канале СТБ. 

Напомним также, что Слава Каминская поделилась обнаженным фото.

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Теги: МастерШеф-8, новый выпуск, новый эфир, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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