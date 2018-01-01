Найепатажніші учасники "Х-Фактор 9" гурт "Пасть Крокодила" - хто вони?

Гурт «Пасть Крокодила» голосно зявив про себе на другому кастингу у Києві, телешоу «Х-фактор» -2018.

Хлопці з гурту прийшли на шоу знайти свого слухача і довести самим собі, на що вони здатні.

Соліст гурту розповідає:

За допомогою «Х-фактор» ми хочемо знайти свого слухача або щоб він знайшов нас.

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На перших хвилинах виступу команди, суддів неабияк стривожило доволі неординарне звучання музичного матеріалу, і ті зупинили виступ. Судді забажали почути щось більш доступніше для широких мас і соліст колективу виконав авторську ліричну пісню, яка підкорила глядачів та суддів, від яких хлопці отримали 4, впевнених, так. Відео із виступом «Пасть Крокодила» стало, на даний момент, одним із найбільш популярних серед усіх кастингових виступів 9 сезону шоу «Х-фактор», і вже досягло відмітки майже 400 тисяч переглядів на You Tube.

Гурт був створений братами Песоцькими наприкінці 2017 року. Склад став повноцінним після того, як до них приєднався барабанщик Алексей Бондарук. З першої репетиції стало зрозуміло, що музиканти рухаються в одному напрямку. Раніше кожен учасник гурту був задіяний в інших музичних проектах, але бажання зробити щось нове, оригінальне, цікаве і не схоже на все, що існує на музичному ринку, призвело до народження нового імені - «Пасть Крокодила». Це вибухова суміш електроніки з щільною роковою ритмічною секцією.

Гурт Пасть Крокодила пресс-служба канала СТБ

Учасники колективу говорять:

Наша мета, щоб кожен, хто прийшов на наш нашого концерт, танцював як у дитинстві, коли батьки пішли з дому.

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Після перших репетицій хлопці відразу почали активну студійну діяльність. Дебютна робота гурту, «Скелеты в шкафу» - це справжній бойовик. Суміш дабстепу та драм-н-бейсу із щільним електронним звуком, проникливий з надривом вокал на приспівах і речитативи, які запам'ятовуються - це те, що розриває весь танцпол. Фраза з пісні «в барабане пара пуль» так влилася в ритміку композиції, що залишається у голові моментально. Згодом команда відзняла дуже відвертий та скандальний відеоряд на дану композицію з динамічною і стильною картинкою. Ще на старті відеокліп отримує бан на YouTube, але в результаті питання вирішується і відео все ж стає доступним для перегляду.

Практично відразу колектив починає концертну діяльність. На сцені музиканти як риби в воді. «Пасть Крокодила», це те, що можна спокійно назвати словом “шоу“. Хлопці ще на початку зрозуміли, що для них важливо не тільки звук і неповторний характер пісень, а й візуальне уявлення гурту, поведінка на сцені, імідж. Далі команду запрошують на ряд великих оупен-ейрів, на деякі з них вже в ролі хедлайнера. Концерти проходять з великим успіхом, стає зрозуміло, що «Пасть Крокодила» - це музика для великих майданчиків і потужного звуку. У вересні музиканти презентували свіжий сингл «Заведені», на який був відзнятий також відеокліп.

В арсеналі гурту «Пасть Крокодила» вже півтори години драйвової програми. На даний момент крім участі в шоу «Х-фактор», колектив працює над власним деб'ютним альбомом та в активному пошуці людини яка б могла взяти розвиток гурту під свою опіку.

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