"Цієї миті рік потому": герой АТО вернулся к жизни после комы
Героем 8 выпуска «Цієї миті рік потому» стал Игорь Галушка из Львова. Год назад в студию к Даше Трегубовой пришла его мама. Женщина пообещала себе и всей стране, что спустя 12 месяцев она вернется уже не одна, а со своим сыном, который находился на тот момент в коме…
Герой АТО получил пулю в голову. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Игорь вновь начал самостоятельно ходить и зашел в студию уже на своих двух.
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21-летний Игорь Галушка – один из пяти парней, «ангелов Институтской», которые в 2014 году храбро спасали из-под пуль на Майдане раненых и убитых активистов. Парень не раздумывая пошел в АТО, где в очередной раз стал героем. Однако крайний раз, спасая собрата из-под обстрела, Игорь сам получил пулю в голову. Парень чудом выжил, но впал в кому.
Врачи говорили, что если Игорь выживет, то это будет настоящее чудо. Однако несмотря на неутешительные прогнозы медиков, Игорь пришел через год в студию на своих ногах! Парень признался, что чувствует себя хорошо и сделает все возможное, чтобы полностью возобновиться.
Игорь отметил:
У меня на правой стороне не все мышцы хорошо функционируют. Иногда психую, потому что не могу сделать элементарные вещи. Но тогда я вспоминаю себя год назад – я был прикован к кровати и не знал, как физически сжать пальцы. Чтобы это сделать, мне нужно было напрячь все свое тело.
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Огромное желание парня и вера его матери победили! С каждым днем Игорь делал успехи, больше двигался, даже начал отжиматься и подтягиваться.
Герой рассказал:
Каждое новое движение – это моя маленькая победа. Есть прогресс, и я его вижу. Я знал, куда я еду и зачем. Я понимал, какие последствия могут быть. Конечно, очень жаль, что такое случилось. Был молодой пацан, бегал, прыгал, а тут элементарно не могу встать с кровати. Это немного давило морально. Но потом ты себе говоришь: «Малой, что ты делаешь? Работай! Продолжай работать! Не получается – пробуй еще!»
Кроме того, Игорь принял участие в национальных «Іграх Нескорених», где получил золото в спортивной дисциплине «гребля на тренажерах».
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