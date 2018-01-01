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"Цієї миті рік потому": герой АТО вернулся к жизни после комы

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Участники проекта «Цієї миті рік потому» на СТБ продолжают доказывать, что невозможное – возможно.
Цієї миті рік потому: Игорь Галушка вышел из комы
Цієї миті рік потому: Игорь Галушка вышел из комы
пресс-служба канала СТБ

Героем 8 выпуска «Цієї миті рік потому» стал Игорь Галушка из Львова. Год назад в студию к Даше Трегубовой пришла его мама. Женщина пообещала себе и всей стране, что спустя 12 месяцев она вернется уже не одна, а со своим сыном, который находился на тот момент в коме…

 

Игорь Галушка с матерью
Игорь Галушка с матерью
пресс-служба канала СТБ
Мать Игоря Галушки
Мать Игоря Галушки
пресс-служба канала СТБ

 

Герой АТО получил пулю в голову. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Игорь вновь начал самостоятельно ходить и зашел в студию уже на своих двух.

 

Игорь Галушка
Игорь Галушка
пресс-служба канала СТБ

 

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21-летний Игорь Галушка – один из пяти парней, «ангелов Институтской», которые в 2014 году храбро спасали из-под пуль на Майдане раненых и убитых активистов. Парень не раздумывая пошел в АТО, где в очередной раз стал героем. Однако крайний раз, спасая собрата из-под обстрела, Игорь сам получил пулю в голову. Парень чудом выжил, но впал в кому.

Врачи говорили, что если Игорь выживет, то это будет настоящее чудо. Однако несмотря на неутешительные прогнозы медиков, Игорь пришел через год в студию на своих ногах! Парень признался, что чувствует себя хорошо и сделает все возможное, чтобы полностью возобновиться.

Игорь отметил:

У меня на правой стороне не все мышцы хорошо функционируют. Иногда психую, потому что не могу сделать элементарные вещи. Но тогда я вспоминаю себя год назад – я был прикован к кровати и не знал, как физически сжать пальцы. Чтобы это сделать, мне нужно было напрячь все свое тело.

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Огромное желание парня и вера его матери победили! С каждым днем Игорь делал успехи, больше двигался, даже начал отжиматься и подтягиваться.

Герой рассказал:

Каждое новое движение – это моя маленькая победа. Есть прогресс, и я его вижу. Я знал, куда я еду и зачем. Я понимал, какие последствия могут быть. Конечно, очень жаль, что такое случилось. Был молодой пацан, бегал, прыгал, а тут элементарно не могу встать с кровати. Это немного давило морально. Но потом ты себе говоришь: «Малой, что ты делаешь? Работай! Продолжай работать! Не получается – пробуй еще!»

Кроме того, Игорь принял участие в национальных «Іграх Нескорених», где получил золото в спортивной дисциплине «гребля на тренажерах».

 

Игорь Галушка и матерью в студии шоу
Игорь Галушка и матерью в студии шоу
пресс-служба канала СТБ

 

Смотрите еще больше трогательных и вдохновляющих историй каждую пятницу в проекте «Цієї миті рік потому» в 20:00 на СТБ.

 

Даша Трегубова
Даша Трегубова
пресс-служба канала СТБ

 

Напомним также, что звезда шоу “Зважені та щасливі“ рассказала, как выбрать персонального.

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Теги: Цієї миті рік потому, герой АТО, кома, история, фото, Даша Трегубова
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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