Раздор в королевской семье: супруга принца Чарльза подает на развод
Герцогиня Ротсейская Камилла Паркер-Боулз собирается подать на развод с принцем Чарльзом.
Об этом передает GLOBE со ссылкой на источники.
Если верить изданию, Камилла требует ускоренного развода, а так как знает слишком много о королевской семье, то хочет получить за молчание кругленькую сумму:
Королевский дворец в шоке от таких новостей. Камилла знает слишком много грязных секретов про британских монархов, которые она может раскрыть всему миру. И она достаточно сердита для того, чтобы все-таки сделать это. Камилла пригрозила раскрыть все семейные тайны и просит за молчание 400 млн долларов.
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По словам инсайдера, крупная ссора между Камиллой и Чарльзом произошла после возвращения домой из Шотландии, где она выполняла свои королевские обязанности, посещая различные официальные мероприятия.
Отметим, что Камилла и принц Чарльз прожили в браке 13 лет. Она была любовницей принца Чарльза во время и после его брака с принцессой Дианой. Принц Чарльз является сыном королевы Елизаветы II и наследником британского престола.
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