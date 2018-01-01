Раздор в королевской семье: супруга принца Чарльза подает на развод

Жена принца Чарльза Камилла Паркер Боулз требует круглую сумму за свое молчание после развода: появились подробности.

Герцогиня Ротсейская Камилла Паркер-Боулз собирается подать на развод с принцем Чарльзом.

Об этом передает GLOBE со ссылкой на источники.

Если верить изданию, Камилла требует ускоренного развода, а так как знает слишком много о королевской семье, то хочет получить за молчание кругленькую сумму:

Королевский дворец в шоке от таких новостей. Камилла знает слишком много грязных секретов про британских монархов, которые она может раскрыть всему миру. И она достаточно сердита для того, чтобы все-таки сделать это. Камилла пригрозила раскрыть все семейные тайны и просит за молчание 400 млн долларов.

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По словам инсайдера, крупная ссора между Камиллой и Чарльзом произошла после возвращения домой из Шотландии, где она выполняла свои королевские обязанности, посещая различные официальные мероприятия.

Отметим, что Камилла и принц Чарльз прожили в браке 13 лет. Она была любовницей принца Чарльза во время и после его брака с принцессой Дианой. Принц Чарльз является сыном королевы Елизаветы II и наследником британского престола.

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