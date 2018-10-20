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Солиста "Нэнси" похоронили в Киеве

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Появились фото с похорон солиста "Нэнси" Сергея Бондаренко.
Солиста "Нэнси" похоронили в Киеве
Солиста "Нэнси" похоронили в Киеве
instagram.com/anatoliynensi

В Киеве прошли похороны солиста украинской группы “Нэнси“ Сергея Бондаренко, который внезапно скончался 18 октября на 32-м году жизни.

Фото с похорон опубликовал отец умершего Анатолий Бондаренко на своей странице в социальной сети Instagram.

Последний путь, последняя дорога... Серёжа уезжает в небо навсегда... Сегодня мы простилось с ним... И в небе новая зажглась звезда.

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Рассказал Анатолий и о том, как за его сыном грустит пес Ник:

Ник в траурном кортеже нашего Серёжи... Никогда бы не поверил, что такие чувства могут быть у собаки! Но вы сами это видите! До этого момента, сутки он был агрессивным и даже на меня кидался... Бедный Никуся! На каждый шум мчался к двери встречать Серёжу! А тут он всё понял и осознал... 

Сергей Бондаренко умер в больнице, причиной стала болезнь, однако какая именно, пока не уточняется. Певец являлся фронтменом группы “Нэнси“, созданной его отцом, с 2007 года. 

Напомним, ранее мы публиковали последнее видео с погибшей звездой “Дизель шоу“ Мариной Поплавской. Смотри его здесь.

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Теги: Сергей Бондаренко, Нэнси, новости, фото, шоу-биз
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