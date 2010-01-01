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Эмилии Кларк - 32: как менялась внешность актрисы

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Во вторник, 23 октября, известная актриса Эмилия Кларк отмечает свой 32-й день рождения.
Эмилии Кларк - 32: как менялась внешность актрисы
Эмилии Кларк - 32: как менялась внешность актрисы
GettyImages

Актриса Эмилия Кларк, которая стала известной на весь мир благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале “Игра престолов“, отмечает 32-й день рождения.

На роль “матери драконов“ актрису утвердили в 2010-м году, после чего она и стала безумно популярной.

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В честь дня рождения Эмилии Ivona предлагает вспомнить, как менялась внешность артистки с начала ее звездной карьеры.

Напомним, народная артистка Украины Ада Роговцева стала прабабушкой. Подробности читай здесь.

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Теги: Эмилия Кларк, Игра престолов, новости, фото, шоу-биз
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