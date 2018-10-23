Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"МастерШеф-8": участники станут настоящими рестораторами

Комментариев: 0
Шоу "МастерШеф" на канале СТБ уже много лет обучает своих героев не только азам кулинарии, но и очень важным качествам для будущих профессионалов.
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
пресс-служба канала СТБ
В сегодняшнем выпуске шоу “МастерШеф“ команды будут строить настоящий ресторан.
Судья проекта Эктор Хименес-Браво так комментирует предстоящий конкурс:
 
Сегодня участники с легкостью достигнут того, к чему я шел долгие годы.
МастерШеф-8: эфир от 23.10.2018 где смотреть онлайн
МастерШеф-8: эфир от 23.10.2018 где смотреть онлайн
пресс-служба канала СТБ
Этот конкурс продлится целых три дня, ведь за один день настоящий ресторан не построишь. А первый этап - заработать как можно больше денег.
 
Каждый из участников найдет под своей коробкой-загадкой название блюда и набор продуктов для его приготовления. Это может быть  торт «Три шоколада», французский биф бургиньон, яйца по-шотландски и другие классические блюда. Если участник правильно приготовит свое блюдо, он получит от Эктора сумму денег, которая изначально указана на коробке-загадке. 
 
Но это не единственная возможность заработать на ресторан! Если кто-то из участников видит ошибки в приготовлении своих конкурентов, он может на них донести! И если Эктор подтвердит данную ошибку, то деньги получит доносчик, а не тот, кто готовил блюдо. 
Далее участники поделятся на две команды. А заработанные деньги они отправятся тратить на знаменитый рынок “Юность“, там им нужно купить все необходимое для интерьеров своих ресторанов. 
 
Кто заработает больше всего денег, и кто продумает лучшую концепцию ресторана, зрители увидят 23 октября в 20:00 на канале СТБ. 
Поделись:
Теги: МастерШеф-8, новый выпуск, новый эфир, фото, анонс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь