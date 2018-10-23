"МастерШеф-8": участники станут настоящими рестораторами

Шоу "МастерШеф" на канале СТБ уже много лет обучает своих героев не только азам кулинарии, но и очень важным качествам для будущих профессионалов.

В сегодняшнем выпуске шоу “МастерШеф“ команды будут строить настоящий ресторан.

Судья проекта Эктор Хименес-Браво так комментирует предстоящий конкурс:

Сегодня участники с легкостью достигнут того, к чему я шел долгие годы.

МастерШеф-8: эфир от 23.10.2018 где смотреть онлайн пресс-служба канала СТБ

Этот конкурс продлится целых три дня, ведь за один день настоящий ресторан не построишь. А первый этап - заработать как можно больше денег.

Каждый из участников найдет под своей коробкой-загадкой название блюда и набор продуктов для его приготовления. Это может быть торт «Три шоколада», французский биф бургиньон, яйца по-шотландски и другие классические блюда. Если участник правильно приготовит свое блюдо, он получит от Эктора сумму денег, которая изначально указана на коробке-загадке.

Но это не единственная возможность заработать на ресторан! Если кто-то из участников видит ошибки в приготовлении своих конкурентов, он может на них донести! И если Эктор подтвердит данную ошибку, то деньги получит доносчик, а не тот, кто готовил блюдо.

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Далее участники поделятся на две команды. А заработанные деньги они отправятся тратить на знаменитый рынок “Юность“, там им нужно купить все необходимое для интерьеров своих ресторанов.

Кто заработает больше всего денег, и кто продумает лучшую концепцию ресторана, зрители увидят 23 октября в 20:00 на канале СТБ.