Слава Каминская рассказала о трудностях в отношениях с мужем
Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская призналась, что собиралась развестись со своим мужем - пластическим хирургом Эдгаром Каминским.
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Однако, вместо того, чтобы поставить точку в отношениях, они решили преодолеть трудности и остаться вместе. О том, как это произошло, певица рассказала в своем Instagram-аккаунте:
Не бывает глянцевых отношений. В каждой семье со стажем плюс ноль есть свои скелеты в шкафу. Многие смотрят на нашу семью и думают, что все идеально. Но это не всегда так. Мы очень любим друг друга, у нас замечательные дети, но и у нас есть “НО“. “Но“, с которыми приходится либо мириться, либо бороться, либо учиться принимать. Когда я это пишу, я не жалуюсь ни в коем случае, я просто хочу, чтобы меня услышали и, возможно, избежали ошибок в своей жизни. Иногда не принимая друг друга мы могли поставить точку, но зачем, если есть запятая?
И так у большинства. Мужчина и женщина априори разные, и это нужно принять. Когда мы вступаем в брак, мы должны понимать, что придётся уважать другие интересы и пытаться понять, почему они могут отличаться от наших. У каждого из нас есть определённый багаж за спиной и иногда случается, что мы накладываем его на новые отношения. Мы многого боимся и виной тому болезненные расставания, но это опыт! Пытаясь избежать боли, приобретённой в прошлом, мы не всегда адекватно воспринимаем ситуацию. Но, повторюсь, мы все разные и нужно учиться работать над собой каждый день. И понимать, что отношения это не копирка.
Также Слава рассказала, как можно справиться с этой проблемой в романтических отношениях:
Я всегда вспоминаю себя прошлую и пытаюсь понять, почему все так происходило. Ведь все очень просто. Мы все хотим быть любимыми, но не всегда хотим в полной мере любить. Мы часто слышим о том, что нас должны любить за что-то, и как правило те, кто нам это навязывает, - одиноки. Мы, конечно, офигенные, но нас таких очень много. Так вот, нам ничего никто не должен, впрочем, как и мы сами. Единственное, что мы должны понимать, что не всегда стереотипы о том, кто и что обязан делать в семье и распределение ролей, заданных социумом - уместны. На компромис всегда первым идёт тот, кто к этому готов! И это не говорит о том, что он любит больше, просто он уже для этого созрел.
По словам солистки “НеАнгелов“, идеальных семей не бывает, поэтому не стоит накручивать себя, оценивая красивую картинку по телевизору и в глянце:
Я очень давно хотела написать об этом, но, видимо, созрела только сейчас. Мне нужно было время. Не бывает идеальных отношений, и никогда не смотрите на тех, у кого все радужно. Не рубите с горяча, глядя на глянец. Мало кто говорит о проблемах, так как это считается постыдным. Но они есть у всех , но нужно понимать, что семья — это колоссальный труд и очень многое зависит от женщины . И я очень благодарна мужу за трансформацию себя в лучшую сторону. И за то, что я понимаю, что мой выбор был правильным. А ещё - принцессы тоже какают. И иногда просто нужно снять корону. Но это не касается мужчин, которые распускают руки. Бегите от них.
Не бывает глянцевых отношений . В каждой семье со стажем плюс ноль есть свои скелеты в шкафу. Многие смотрят на нашу семью и думают , что все идеально . Но это не всегда так . Мы очень любим друг друга, у нас замечательные дети, но и у нас есть НО. Но, с которыми приходиться либо мириться , либо бороться, либо учиться принимать . Когда я это пишу, я не жалуюсь ни в коем случае, я просто хочу чтобы меня услышали и, возможно, избежали ошибок в своей жизни . Иногда не принимая друг друга мы могли поставить точку , но зачем если есть запятая? И так у большинства . Мужчина и женщина априори разные и это нужно принять . Когда мы вступаем в брак , мы должны понимать , что придётся уважать другие интересы и пытаться понять, почему они могут отличаться от наших . У каждого из нас есть определённый багаж за спиной и иногда случается , что мы накладываем его на новые отношения . Мы многого боимся и виной тому болезненные расставания , но это опыт ! Пытаясь избежать боли ,приобретённой в прошлом , мы не всегда адекватно воспринимаем ситуацию . Но, повторюсь , мы все разные и нужно учиться работать над собой каждый день . И понимать , что отношения это не копирка . Я всегда вспоминаю себя прошлую и пытаюсь понять, почему все так происходило . Ведь все очень просто . Мы все хотим быть любимыми , но не всегда хотим в полной мере любить . Мы часто слышим о том , что нас должны любить за что-то , и как правило те , кто нам это навязывает -одиноки . Мы, конечно, офигенные , но нас таких очень много . Так вот , нам ничего никто не должен , впрочем , как и мы сами . Единственное , что мы должны понимать , что не всегда стереотипы о том ,кто и что обязан делать в семье и распределение ролей , заданных социумом - уместны . На компромис всегда первым идёт тот , кто к этому готов ! И это не говорит о том , что он любит больше, просто он уже для этого созрел . Я очень давно хотела написать об этом , но, видимо, созрела только сейчас. Мне нужно было время. Не бывает идеальных отношений , и никогда не смотрите на тех, у кого все радужно . Не рубите с горяча, глядя на глянец. Мало кто говорит о проблемах , так как это считается постыдным . Но они есть у всех , но нужно
Отметим, что Слава находится в браке с Эдгаром с 2014 года. Пара воспитывает двоих детей - 3-летнего сына Леонарда и 2-летнюю дочь Лауру.
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